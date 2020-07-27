27 июля в режиме видео-конференц-связи прошло первое заседание комиссии по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики во всемирной организации World Athletics.

Председателем комиссии был избран первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников, который с 29 июля станет исполняющим обязанности президента федерации после отставки Евгения Юрченко.

На заседании был принято решение разработать актуальную дорожную карту по выходу ВФЛА из кризиса. Об этом сообщат в письме, которое направят в адрес Всемирной легкоатлетической ассоциации.

- Реформы должны охватить всю российскую атлетику, включая тренеров и вспомогательный персонал, затронуть важнейшие вопросы, связанные с внедрением культуры нулевой терпимости к допингу, - говорится в сообщении пресс-службы. - Необходимы глубинные изменения всей смысловой платформы ВФЛА с целью стать надежным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт.