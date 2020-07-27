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27.07.2020 16:38
Рубрика: Общество

На Корсике найдена неопознанная древняя "гидроаппаратура"

Текст: Денис Передельский
Фото: Pascal Druelle / Inrap Фото: Pascal Druelle / Inrap
Фото: Pascal Druelle / Inrap

Команда Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок на Корсике обнаружила остатки римского поселения, в котором были обустроены необычные гидротехнические сооружения.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Оно было сделано на территории коммуны Алерия, на востоке острова Корсика, в департаменте Верхняя Корсика.

Фото: Sanok Historical Museum
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Обширное древнеримское поселение было обнаружено у подножия горного массива Монте-Инкудине. Его отличительной особенностью является комплекс гидротехнических сооружений, который археологи назвали удивительным. Похоже, это был один крупный "аппарат".

Он состоял из большого здания площадью 200 квадратных метров, в котором насчитывалось четыре или пять комнат. Пол был простым, глиняным. Западная часть этого здания содержит ряд гидравлических устройств. В частности, здесь был обнаружен неглубокий бассейн, дно которого расположено чуть более чем на метр ниже уровня земли.

Этот бассейн был соединен свинцовой трубой с другой конструкцией, предназначение которой пока установить не удалось. Кроме того, на дне бассейна был найден фрагментарно сохранившийся сосуд очень большого размера. Ученые предполагают, что это мог быть долий - древнеримский сосуд, иногда величиной с человеческий рост и более, который использовался для хранения воды, вина, оливкового масла и зерна.

В данном случае долий был зачем-то "обрезан" и вмонтирован в дно бассейна, причем изнутри его отсутствующее дно было выложено плиткой. Ученые планируют отобрать из этого сосуда соскобы со стенок и провести их химический анализ. Это поможет определить, что хранилось внутри. Затем можно будет выдвинуть предположение о том, для чего вообще был предназначен этот удивительный "аппарат".

Исследование также показало, что найденное здание в последний раз использовалось в течение короткого периода времени в III веке нашей эры. Почему оно было заброшено, тоже пока остается загадкой. Также в ходе раскопок были обнаружены фрагменты крыши, вероятно, пострадавшей от обрушения, и типичной для римского периода черепицы.

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