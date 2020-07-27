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27.07.2020 10:05
Рубрика: Культура

Emmy за детские и анимационные программы вручили виртуально

Текст: Сусанна Альперина
Состоялся второй тур объявления победителей 47-й ежегодной телевизионной премии Emmy. Эта та самая премия, что вручается за достижения в дневном эфире. В воскресенье вечером были вручены призы детским и анимационным программам, а также тем, что сделаны в жанре лайфстайл. Определение в переводе не нуждается - это общепринятый термин - программы о моде, красоте, интерьере, кухне и так далее.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сразу скажем, что Emmy за "спортивные достижения" телевизионных и сетевых программ - в этом году вручается в 41-й раз: ежегодная Sports Emmy Awards назначена на 11 августа, а 41-я ежегодная премия News & Documentary Emmy Awards (вручается за достижения в новостном и документальном вещании, как следует из названия) - на сентябрь 2020 года. Первый тур премии состоялся на прошлой неделе - были определены лучшие цифровые драмы. Сервис Amazon стал главным победителем с такими проектами, как The Bay, After Forever и Studio City.

Фото: kinopoisk.ru
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Церемония, которая прошла вчера, отдала дань уважения Реджину Филбину, который скончался в эти выходные. Во время прямой трансляции победители принимали свои Emmy, не выходя из собственного дома - или где бы они ни находились в карантине. Среди ведущих были Изабелла Альварес, Табита Браун, Джош де ла Круз, Эндрю Циммерн и другие.

И на этой премии развернулась борьба между ведущими стриминговыми платформами. Можно сказать даже о том, что они потеснили телеканалы. Amazon Prime Video, HBO и Netflix - каждый из них выиграл шесть дневных Emmy. Disney Channel заработал пять премий, а Disney Junior - четыре.

Среди больших лауреатов вечера были "Елена - принцесса Авалора", которая выиграла три дневных Emmy. Фильм "Рапунцель: запутанная история" также получил три премии, И у "Улицы Сезам", которая отметила свой полувековой юбилей, - три награды.

Фото: BBC Ru
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Алан Менкен стал 16-м человеком в истории, получившим статус EGOT. Он присоединился к эксклюзивной группе людей, которые стали обладателями премий Emmy, Grammy, "Оскар" и "Тони". Менкен выиграл приз за лучшую оригинальную песню вместе с Гленном Слейтером за "Рапунцель" (Rapunzel's Tangled Adventure). Следует отметить, что Менкен получил почетную премию "Эмми прайм-тайм" в 1990 году. Это его первая победа на конкурсе Emmy.

С полным списком лауреатов "дневной" премии "Эмми" в категориях "Дети", "Стиль жизни" и "Анимация" можно ознакомиться и на сайте премии, и в публикации индустриального издания Deadline.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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