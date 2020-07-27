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27.07.2020 20:26
Рубрика: В мире

Эрдоган: Собор Святой Софии будут круглосуточно охранять 500 человек

Текст: Юрий Когалов

Собор Святой Софии, недавно превращенный из музея в мечеть, будут 24 часа в сутки охранять 500 сотрудников службы безопасности. Об этом проинформировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Отныне Айя-София будет открыта 24 часа в сутки. В ней будут постоянно дежурить 500 сотрудников правоохранительных органов", - сообщил турецкий лидер. Эрдоган также отметил, что превращение Айя-Софии в мечеть знаменует собой "возрождение турецкой нации".

Фото: REUTERS
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее сегодня отметил, что Анкара "уважает мысли и советы по защите собора Святой Софии, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году". Министр заверил, что Турция сохранит все уникальные особенности Айя-Софии.

Напомним, Софийский собор в Стамбуле был возведен в 532-537 годах. После падения Византийской империи в 1453 году он был превращен в мечеть. Музеем же комплекс стал в 1935 году по решению основателем современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновляются мусульманские богослужения. Первый пятничный намаз прошел в соборе 24 июля.

В мире Ближний Восток Турция Святая София стала мечетью

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