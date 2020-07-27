Эстония начала обустраивать границу с Россией

Эстония приступила к оснащению границы с Россией современными средствами слежения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой руководителя пограничного подразделения департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева.

По его словам, сегодня начинается обустройство участка границы - от места пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пограничного перехода Лухамаа. Строительные работы включают в себя сооружение патрульных троп и подъездных дорог, ограждений, создание системы видеонаблюдения, установку сенсорных датчиков.

"Большая часть ежедневной работы по охране границы выполняется с помощью пеших патрулей. Между тем человек не может охватить каждый метр границы, ему необходима современная техническая поддержка", - пояснил Беличев.

Как ожидается, обустройство первого участка займет около трех лет, стоимость работ составит 20 миллионов евро. В ближайшее время будет объявлен тендер на строительство следующего пограничного участка.

Напомним, длина сухопутной границы России с Эстонией составляет 136 километров, большая часть их них приходится на болотистую местность.