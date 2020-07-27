Факел Игр-80 продали на аукционе

Новости

Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус 21:44
Бирюков: Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве 21:01
У "Довода" Нолана появилась очередная новая дата российской премьеры 20:58
Сериал Богомолова про "ангарского маньяка" получил дату премьеры 20:39
В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19 20:38
"Довод" Нолана официально убран из графика российских премьер 20:33
Эрдоган: Собор Святой Софии будут круглосуточно охранять 500 человек 20:26
Станцию МЦК "Ботанический сад" затопило после ливня в Москве 20:10
В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков 19:44
МИД РФ направило ноты протеста США, Британии, Канаде из-за флагов ЛГБТ 19:34
Кроссовер Kia меньше и доступнее Seltos готовится к премьере 19:20
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин ушел в отставку 19:14
Севастополю выделят еще 300 миллионов рублей на строительство дорог 19:07
На Дмитровском шоссе восстановили движение после потопа 19:03
Пожар в московском СИЗО-6 локализован 19:03
Hyundai разработала кондиционер нового поколения 18:55
Советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус 18:50
Hyundai выкупает завод General Motors в Санкт-Петербурге 18:48
Nissan выпустит новый кроссовер через год. Он будет большим и электрическим 18:46
Лидер группы Little Big извинился перед израильтянкой Барзилай 18:46
Эксперты оценили перспективы российского ПО для бизнеса 18:46
Следователи в Сальске выяснили причину похищения младенца из роддома 18:45
Компания Toyota просит поставщиков о скидках. Это исключительная мера 18:42
Вышел тизер сериала об участниках реалити-шоу с призом один миллион евро 18:35
Звезды "Авторадио" дали большой концерт на базе Хмеймим в Сирии 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 20:35
Рубрика: Спорт

Разожгли интерес

Факел Игр-80 продали на аукционе
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Один из факелов Олимпийских игр 1980 года, которые состоялись в Москве и 40-летний юбилей проведения которых как раз отмечается в этом году, был продан на аукционе во французских Каннах за 2,5 тысячи евро.
Фото: Дмитрий Донской/ РИА Новости Фото: Дмитрий Донской/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Донской/ РИА Новости

Корпус факела сделан из алюминия, а в центральной части изображена эмблема Игр и олимпийские кольца. Он был изготовлен Валентином Любманом и Борисом Тучиным. Эстафета проходила с 19 июня до 19 июля 1980 года.

Россия получила 11 квот на чемпионат мира по фигурному катанию

На церемонии открытия на Большой спортивной арене "Лужники" олимпийский огонь зажег баскетболист Сергей Белов - чемпион Игр-1972 и двукратный чемпион мира.

Также на каннском аукционе были разыграны и другие атрибуты Олимпийских игр разных лет. Среди лотов был оригинальный рисунок олимпийских колец, выполненный основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном. Он ушел с молотка за 185 тысяч евро. Изображение сделано на белом полотне размером 21х27,5 см в виде переплетения пяти разноцветных колец. 

Спорт Олимпийские игры

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус