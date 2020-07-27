Факел Игр-80 продали на аукционе

Один из факелов Олимпийских игр 1980 года, которые состоялись в Москве и 40-летний юбилей проведения которых как раз отмечается в этом году, был продан на аукционе во французских Каннах за 2,5 тысячи евро.

Корпус факела сделан из алюминия, а в центральной части изображена эмблема Игр и олимпийские кольца. Он был изготовлен Валентином Любманом и Борисом Тучиным. Эстафета проходила с 19 июня до 19 июля 1980 года.

На церемонии открытия на Большой спортивной арене "Лужники" олимпийский огонь зажег баскетболист Сергей Белов - чемпион Игр-1972 и двукратный чемпион мира.

Также на каннском аукционе были разыграны и другие атрибуты Олимпийских игр разных лет. Среди лотов был оригинальный рисунок олимпийских колец, выполненный основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном. Он ушел с молотка за 185 тысяч евро. Изображение сделано на белом полотне размером 21х27,5 см в виде переплетения пяти разноцветных колец.