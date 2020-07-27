Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19

"Конечно, в плане всяких мобилизационных решений, что нужно очень быстро что-то сделать для того, чтобы защитить группу риска, защитить врачей, которые работают в красной зоне, конечно, можно действовать быстрее. Но в целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения в десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время не быстрое. Я бы сказал, если все будет нормально, как мы планируем, как это планируется в других странах, крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года", - сказал Сергеев журналистам во время визита в Крым.

Он подчеркнул, что занимает в этом плане "консервативную позицию" и осторожен в прогнозах.

"Разработка вакцин - дело очень долгое. Если вы хотите доказать, что та кандидатная вакцина, которую вы создали, действительно оберегает пациента в течение полугода, допустим, то, конечно, клинические тестирования этой вакцины должны проводиться долгое время", - пояснил академик.

В начале июня президент РАН лично проводил ученый совет, на котором подробно обсуждались все наиболее перспективные проекты по создании вакцины от COVID-19, включая те, что были созданы в Институте Гамалеи Минздрава РФ и в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, а также несколько вакцин-кандидатов, над которыми работают научные институты РАН.

Ученые отмечали на этом совещании, что полный цикл клинических исследований по созданию вакцины обычно занимает три-четыре года, потому что недостаточно протестировать ее только на здоровых добровольцах. Кроме того, необходимо изучить и возможные отдаленные последствия, а также определить время, в течение которого вакцинация защищает от заражения.

"Вряд ли нужно ориентироваться на сентябрь или даже конец года. Необходимо убедиться в безопасности и эффективности вакцины, торопиться нельзя. Мы помним трагические примеры. Например, при создании вакцины от лихорадки Денге сотни человек умерли на последней стадии клинических испытаний. Или то, что случилось при создании вакцины от ротавируса (в Израиле), - случаи непроходимости кишечника у привитых детей", - напомнил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

"Я призвал бы всех не торопиться. Мы должны сначала убедиться, что технология отработана полностью. Потому что мы планируем прививать десятки миллионов здоровых людей, ошибиться тут нельзя", - добавил он.

Сейчас первая российская вакцина, клинические испытания которой прошли по ускоренной схеме, готовится к регистрации. Документы на получение разрешения начать клинические исследования по второй вакцине, от ГНЦ "Вектор", сейчас рассматривает Минздрав России. Ранее глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, и дал прогноз, что вакцинация на широкой группе людей (предполагается, что это будут медики, то есть группа риска) может начаться уже в августе-сентябре.

"Вакцинация будет добровольная. Интерес населения высокий. Сначала будут вакцинироваться медработники, те, кто сталкивается с большим количеством людей. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

Кроме того, министр напомнил о необходимости привиться от гриппа и пневмококка - это даст возможность спокойнее пройти осенне-зимний сезон.