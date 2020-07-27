Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса усиливается

Пандемия коронавируса является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся Всемирной организацией здравоохранения.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в настоящее время пандемия усиливается, "за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось". "В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших", - отметил он.

Гебрейесус напомнил, что через несколько дней исполнится полгода с момента, когда ВОЗ объявила COVID-19 "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение". "Как требуют международные правила, я вновь соберу чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы он провел переоценку ситуации с пандемией COVID-19 и дал мне соответствующие советы", - завил гендир ВОЗ.

Напомним, в конце января Гебрейесус объявил международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса. В классификации ВОЗ такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые представляют риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества".