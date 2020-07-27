Граждане и бизнес смогут оспаривать решения надзорных органов дистанционно

В августе начнется эксперимент по обжалованию действий надзорных органов в досудебном порядке через Единый портал госуслуг. Электронный формат в сфере контроля и надзора внедряется для снижения злоупотреблений и повышения прозрачности.

Выступая с отчетом в Государственной Думе, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что видит государство надежным и добросовестным помощником бизнеса, а не источником искусственных барьеров. Это важно для развития сервисной модели контрольно-надзорной деятельности.

Одним из ее элементов может стать дистанционное обжалование действий надзорных органов с помощью портала Госуслуг. Эксперимент начнется 17 августа и продлится до 30 июня следующего года. "В эксперименте участвуют МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор, - сообщил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями. - Речь идет о контроле за качеством лекарств и медицинской помощи, а также о надзоре в области пожарной и промышленной безопасности, надежности объектов энергетики, гидротехнических сооружений". Бизнес и граждане смогут направлять жалобы через личный кабинет, в том числе на назначение плановой или внеплановой проверки, бездействие должностных лиц.

Обращение граждан и индивидуальных предпринимателей подписывается простой либо усиленной электронной подписью, организациям потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Услуга будет бесплатной - пошлина за нее не предусмотрена.

Государственному органу отводится два рабочих дня на рассмотрение жалобы, после чего он должен либо приостановить ранее вынесенное решение, либо дать отказ.

В случае признания эксперимента успешным дистанционное досудебное обжалование правительство может распространить на другие виды контроля и надзора.

В ходе совещания Михаил Мишустин сообщил о совершенствовании программы переобучения для отдельных категорий граждан. "Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию", - пояснил он.

Организацией таких программ занимаются службы занятости, но они не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение. "Средства распределялись из бюджетов соответствующих регионов. Это затягивало и усложняло необходимые процедуры", - подчеркнул премьер.

Теперь они смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография". Это, рассчитывает глава правительства, даст гражданам дополнительные возможности для трудоустройства.

Жалобы можно будет направлять через личный кабинет, в том числе на назначение плановой или внеплановой проверки, бездействие должностных лиц

Мишустин также рассказал об оперативном решении вопроса, поднятого вице-премьером Викторией Абрамченко в предыдущий понедельник на аналогичном совещании. Она предложила обеспечивать бесплатным питанием и водой людей, которые сейчас в различных уголках страны, рискуя своей жизнью, борются с лесными пожарами. Теперь это будет финансировать федеральный бюджет, заявил премьер о принятом решении. "Чтобы сложности с организацией питания не повторялись в будущем, меняем правила расходования и учета средств лесных субвенций регионам, - рассказал он. - Люди действуют в экстремальных обстоятельствах, рискуют здоровьем и жизнью, и мы должны создать нормальные условия".

Средства субвенций также направят на организацию регулярных тренировок сотрудников парашютно-десантных служб лесопожарных формирований и летчиков-наблюдателей, что позволит поддерживать их постоянную готовность.

Между тем

Старообрядцы, прибывшие в Россию из-за рубежа по программе добровольного переселения соотечественников, проживающие в регионах Дальнего Востока и работающие в фермерских хозяйствах, смогут получить отсрочку от призыва на военную службу. Соответствующие правила утверждены правительством РФ. Списки лиц направляются в министерство обороны за месяц до начала очередного призыва. Отсрочка предоставляется на срок действия статуса участника госпрограммы. Для ее получения гражданину необходимо вместе со свидетельством участника представить в военный комиссариат выписку из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей о госрегистрации крестьянского хозяйства. Если он не является главой хозяйства, то требуется нотариально заверенная копия соглашения о его создании. Подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным правила будут действовать в 2020-2025 годах.