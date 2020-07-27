Грузовой самолет экстренно приземлился в Японии из-за попавшей молнии

Грузовой самолет компании Japan Cargo Airlines был вынужден вернуться в токийский аэропорт Нарита и экстренно приземлиться из-за попавшей в фюзеляж молнии. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает NHK.

"Boeing 747 вылетел в американский город Анкоридж, а спустя 20 минут в самолет ударила молния. Инцидент произошел на высоте 6 тысяч 700 метров. В это время борт находился над Тихим океаном", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

На борту грузового самолета находилось пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Сейчас специалисты проверяют самолет на предмет повреждений.