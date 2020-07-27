Хабиб Нурмагомедов возобновил тренировки после смерти отца

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировочным занятиям после смерти отца. Агент спортсмена Али Абдель-Азиз на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой боец смешанных единоборств проводит спарринг.

Ранее Нурмагомедов прервал тренировки из-за смерти отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве от осложнений на фоне коронавируса.

Как ранее сообщил глава UFC Дана Уайт, бой Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гэтжи, по всей видимости, пройдет в октябре. Однако пока не было официальных заявлений относительно этого поединка.