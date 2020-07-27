Хидео Кодзима вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля

Создатель игр Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима вошёл в состав жюри Венецианского кинофестиваля 2020 года, который пройдет со 2 по 12 сентября. В этот раз жюри возглавит обладательница двух премий "Оскар" Кейт Бланшетт ("Властелин колец", "Авиатор", "Золотой век", "Елизавета").

Кодзима станет одним из судей секции виртуальной реальности и будет присуждать Гран-при жюри за лучшую VR-работу, лучший опыт взаимодействия с пользователем и самый захватывающий VR-сюжет. Секцию возглавит Селин Трикарт (США), в ней также примет участие лауреат Оскара Азиф Кападиа ("Эми", "Диего Марадона").

На сайте фестиваля гению игр уже дали краткую биографию: "Кодзима - автор видеоигр, известный во всем мире тем, что расширил границы творчества в этой области. Широко известен как отец жанра стелс, экшн-видеоигр, основанных на навыке игрока избегать обнаружения противником. В 2015 году он основал компанию Kojima Productions под девизом "От разумного - к играющему". В 2019 году компания выпустила дебютную игру Death Stranding для PlayStation 4. С момента своего выхода игра Death Stranding завоевала множество наград и получила международное признание".

Videogiochi come forma d'arte: Hideo Kojima tra i giudici del Festival di Venezia 2020 https://t.co/9RHt5nBWqA pic.twitter.com/Ew0uQULed8 — Everyeye.it (@Everyeye) July 26, 2020

К звёздному судейском составу фестиваля также присоединятся австрийский режиссер Вероника Франц ("Спокойной ночи, мамочка", "Домик"), британский режиссер Джоанна Хогг ("Сувенир"), итальянский писатель и романист Никола Лагиойя, немецкий режиссер Кристиан Петцольд ("Феникс", "Барбара"), румынский режиссер Кристиу Пуйу ("Смерть господина Лазареску", "Сиераневада") и французская актриса Людивин Санье ("Бассейн", "8 женщин").

Ранее сообщалось, что в программу Венецианского фестиваля Giornate degli autori вошли два российских фильма - "Конференция" Ивана Твердовского и "Китобой" Филиппа Юрьева.

Объявление главной конкурсной программы состоится уже завтра.