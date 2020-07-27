Instagram с неизвестной целью включает камеру во время просмотра ленты

Владельцы iPhone с установленной бета-версией iOS 14 заметили, что приложение Instagram активирует фронтальную камеру, даже если пользователь просто пролистывает ленту фотографий, пишет The Verge.

Узнать о нежелательной активности могут только владельцы iPhone с "бетой" iOS 14, поскольку именно в ней появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. Те, кто остался сидеть на iOS 13, могли бы и дальше пребывать в неведении, если бы не многочисленные жалобы в соцсетях.

Представители Instagram заявили The Verge, что происходящее стало результатом ошибки, которая уже исправлена. "Приложение задействует камеру только тогда, когда пользователь сам этого хочет", - сообщили разработчики.