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27.07.2020 12:21
Рубрика: В мире

Итальянский город потребовал у Германии компенсации за корабли Калигулы

Текст: Екатерина Забродина
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

"Неми требует компенсаций у Меркель" - с такими громкими заголовками вышли итальянские СМИ, комментируя инициативу мэра 1900-тысячного городка у подножия кратера потухшего вулкана близ Рима Альберто Бертуччи. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, "с помощью маркетингового хода" он решил поправить плачевное финансовое положение Неми, который сильно пострадал от последствий "короны". Мало того, что отели стоят полупустые, так еще и традиционный фестиваль клубники этим летом пришлось отменить. Тогда градоначальник вспомнил, что во времена дуче община владела двумя античными кораблями, которые сгорели при пожаре в 1944 году. Теперь он хочет восстановить их при помощи 3D-печати и немецких денег.

Кольцо Калигулы из сапфира выставили на аукционе в Лондоне

Сумма претензий к правительству Германии публично не озвучена. Зато господин Бертуччи уже обратился во Флоренцию в офис немецкого адвоката Йоахима Лау, который прежде вел дела родственников итальянских жертв резни СС - и успешно добился выплат компенсаций для них. В Берлине требования итальянцев пока не комментируют. На самом деле историкам до сих пор толком не ясно, что же на самом деле произошло с легендарными кораблями римского императора Калигулы - то ли их действительно подожгли нацисты, то ли они сгорели во время американских бомбардировок. Однако градоначальник по итогам заседания муниципального совета вынес однозначный вердикт: за пожар в Музее римских кораблей, с помпой открытого на берегу местного озера в апреле 1940-го при участии Муссолини, в ответственны войска Гитлера. А именно - солдаты 163-го тяжелого зенитного подразделения вермахта, которые подожгли ангары при отступлении в ночь на 1 июня 1944 года под огнем союзников. "Мы нашли отчеты, обширные документы и свидетельства. Нацисты изгнали всех жителей и управляющего музеем. Они решили поджечь эти сокровища. Сомнений нет", - заявил господин Бертуччи.

История бесследно исчезнувших кораблей полна тайн. Считается, что они были построены по указанию императора Гая Августа Германика, широко известного по прозвищу Калигула ("Сапожок"). Он взошел на римский престол в 37 году нашей эры и активно покровительствовал культу богини Дианы, который издавна процветал в окрестностях Неми. Более крупный из судов, 73 метра в длину и 24 в ширину, вероятно, вмещал храм Дианы. Второй корабль, 71 на 20 метров, Калигула использовал как плавучий дворец. Правда, во время своих увеселительных прогулок он не мог уплыть далеко из-за небольших размеров озера. Скорее всего, корабли были затоплены вскоре после убийства императора-тирана. В Средние века известно множество сообщений о том, как в сети местным рыбакам попадались бронзовые предметы, фрагменты мозаик и мраморных статуй. В середине 15 века кардинал Просперо Колонна поручил известному архитектору и теоретику искусства эпохи Возрождения Леону Баттиста Альберти исследовать озеро, но безуспешно. Тайну его дна удалось раскрыть лишь при фашистском диктаторе, который в 1927 году распорядился начать поиски подводных сокровищ. Ради этого даже восстановили подводный канал длиной более полутора километров, который был пробит еще в доримские времена через западную сторону кратера вулкана для орошения полей. И вот в 1932 году в иле действительно обнаружили остатки двух величественных деревянных судов. Правда, их вторая жизнь оказалась недолгой.

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