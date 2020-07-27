Кабель от Apple по цене смартфона Xiaomi удивил интернет

Компания Apple начала продавать на своем сайте двухметровый кабель Thunderbolt 3 Pro в защитной оплетке, которая помогает ему не запутываться.

Фото: Apple

Отличительными особенностями аксессуара стоимостью 11490 рублей (это средняя стоимость "народного" Redmi Note 8T в России) стали скорость передачи данных между устройствами 40 Гбит/сек, вывод видео через DisplayPort и зарядка на мощности до 100 Вт.

Кабель поддерживает последовательное подключение до шести устройств Thunderbolt 3, говорится в описании.

Неожиданно высокая стоимость кабеля удивила пользователей соцсетей, которые принялись обвинять Apple в завышении цен и припомнили компании историю с колесиками для Mac Pro, которые из-за своей цены - 70 тысяч рублей - в свое время также стали поводом для шуток.

"Он стоит как нормальный телефон на андроиде", - иронизирует один из пользователей Twitter.

Заметим, что на сайте Apple есть и более доступные кабели Thunderbolt 3 стоимостью от 3549 рублей, однако они короче, не имеют защитной оплетки и обеспечивают не такую высокую скорость передачи данных.