У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Кабель от Apple по цене смартфона Xiaomi удивил интернет

Текст:   Антон Благовещенский
27.07.2020,  
17:45
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Apple начала продавать на своем сайте двухметровый кабель Thunderbolt 3 Pro в защитной оплетке, которая помогает ему не запутываться.

Фото: Apple

Отличительными особенностями аксессуара стоимостью 11490 рублей (это средняя стоимость "народного" Redmi Note 8T в России) стали скорость передачи данных между устройствами 40 Гбит/сек, вывод видео через DisplayPort и зарядка на мощности до 100 Вт.

Кабель поддерживает последовательное подключение до шести устройств Thunderbolt 3, говорится в описании.

Неожиданно высокая стоимость кабеля удивила пользователей соцсетей, которые принялись обвинять Apple в завышении цен и припомнили компании историю с колесиками для Mac Pro, которые из-за своей цены - 70 тысяч рублей - в свое время также стали поводом для шуток.

"Он стоит как нормальный телефон на андроиде", - иронизирует один из пользователей Twitter.

Создан самый маленький в мире смартфон на Android 10. Он стоит 9 тысяч рублей

Заметим, что на сайте Apple есть и более доступные кабели Thunderbolt 3 стоимостью от 3549 рублей, однако они короче, не имеют защитной оплетки и обеспечивают не такую высокую скорость передачи данных.

гаджеты
Фото: Fishki.net
Выходим из изоляции правильно: подборка гаджетов и сервисов от RG Digital 24.07.2020
5 августа Samsung выпустит новый суперсмартфон. Что о нем известно 22.07.2020
Xiaomi выпустит крупное обновление для 23 смартфонов. Список моделей 21.07.2020
Apple
Чем iPhone лучше смартфона на Android? Пять примеров 20.07.2020
Apple выпустила новую iOS 13.6. В ней есть очень важное изменение 16.07.2020
USB
Рассекречен USB 4.0 04.09.2019
Создатель USB рассказал, почему штекер попадает в гнездо со второго раза 24.06.2019