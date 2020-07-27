Власти США закрыли генеральное консульство в китайском городе Ченду, как того потребовал Пекин в ответ на аналогичное требование американцев прекратить работу представительства в Хьюстоне. В понедельник американцы передали китайской стороне здание генконсульства, предварительно сняв с него все государственные знаки Соединенных Штатов.

Напоследок, как сообщает китайская The Global Times, американские дипломаты обидели местных граждан, трудившихся в консульстве. Издание утверждает, что, несмотря на трогательное прощальное видео американцев со словами "Нам будет вас всегда не хватать", уволенным местным гражданам "не до конца выплатили компенсации".

Что до Хьюстона, то как только китайские дипломаты покинули здание генконсульства, журналисты засняли входящих туда агентов спецслужб США. В МИД Китая выразили "категорический протест", напомнив, что "здание является собственностью КНР", а потому проникновение в него нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, а также двусторонние договора. Но для Вашингтона это становится уже нормой: аналогичным образом местные спецслужбы вели себя в отношении экспроприированных ими в США объектов, принадлежащих властям России.

Дипломатическая атака стала очередным направлением в той масштабной кампании, которую администрация Дональда Трампа развернула против Пекина. По традиции предлогом явились обвинения в шпионаже. Власти США в который раз обвинили Поднебесную в посягательстве на американские интеллектуальную собственность и технологии, на этот раз через работу консульства и программы студенческих обменов. В Пекине эти претензии отвергли и в долгу не остались, объявив о "реальных доказательствах" глобального шпионажа со стороны американских спецслужб.

Но советник президента США Келлиэнн Конуэй дала понять, что эти обвинения скорее повод, а основная причина в желании насолить Китаю в целом. По ее словам, Трамп "недоволен" Пекином, в частности, его действиями по коронавирусу.

Все эти нападки и стиль действий властей США, опять же, до боли знакомы российскому наблюдателю. Как во время второго срока президентства Барака Обамы, Россия стала универсальным пугалом в американской политике, на чьи козни демократы охотно списывали все свои невзгоды, так и Китай превратился в удобного врага для администрации республиканца Дональда Трампа.

Вашингтон превратил Пекин в универсального врага, на которого американские политики списывают свои промахи

Пока приоритетом администрации была экономика, Вашингтон развернул против Поднебесной торговую войну. Когда Америка погрузилась в кризис коронавируса, виновным опять объявили Китай. Теперь пошли в ход дипломатические атаки под шпионским соусом.

Тем временем конструктива в двустороннем диалоге все меньше. Переговоры по второй фазе торговой сделки фактически заморожены. И по мере приближения президентских выборов в США ждать потепления не приходится. Ведь внутренняя обстановка в Америке трудная, поэтому местные политики будут с утроенной энергией искать виновных в своих промахах за рубежом.

Тем временем

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О Брайен заразился коронавирусом. Как сообщает агентство Bloomberg, симптомы проявляются у него в умеренной форме. Теперь О Брайен, ставший самым высокопоставленным чиновником с положительным тестом в США, работает удаленно из некоего "места с соблюдением мер безопасности". По словам источника в Белом доме, нет угрозы того, что президент или вице-президент могли подхватить от О Брайнена COVID-19.