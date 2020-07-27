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27.07.2020 20:30
Рубрика: В мире

Флаги спущены

Чего ждать дальше в противостоянии Вашингтона и Пекина
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Власти США закрыли генеральное консульство в китайском городе Ченду, как того потребовал Пекин в ответ на аналогичное требование американцев прекратить работу представительства в Хьюстоне. В понедельник американцы передали китайской стороне здание генконсульства, предварительно сняв с него все государственные знаки Соединенных Штатов.
Генконсульство США в китайском Ченду закрылось, всю государственную символику со здания убрали. Фото: AP Генконсульство США в китайском Ченду закрылось, всю государственную символику со здания убрали. Фото: AP
Генконсульство США в китайском Ченду закрылось, всю государственную символику со здания убрали. Фото: AP

Напоследок, как сообщает китайская The Global Times, американские дипломаты обидели местных граждан, трудившихся в консульстве. Издание утверждает, что, несмотря на трогательное прощальное видео американцев со словами "Нам будет вас всегда не хватать", уволенным местным гражданам "не до конца выплатили компенсации".

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru
Захарова оценила требование США к Китаю закрыть консульство в Хьюстоне

Что до Хьюстона, то как только китайские дипломаты покинули здание генконсульства, журналисты засняли входящих туда агентов спецслужб США. В МИД Китая выразили "категорический протест", напомнив, что "здание является собственностью КНР", а потому проникновение в него нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, а также двусторонние договора. Но для Вашингтона это становится уже нормой: аналогичным образом местные спецслужбы вели себя в отношении экспроприированных ими в США объектов, принадлежащих властям России.

Дипломатическая атака стала очередным направлением в той масштабной кампании, которую администрация Дональда Трампа развернула против Пекина. По традиции предлогом явились обвинения в шпионаже. Власти США в который раз обвинили Поднебесную в посягательстве на американские интеллектуальную собственность и технологии, на этот раз через работу консульства и программы студенческих обменов. В Пекине эти претензии отвергли и в долгу не остались, объявив о "реальных доказательствах" глобального шпионажа со стороны американских спецслужб.

Эксперты не считают, что Трамп потерял шансы на президентство

Но советник президента США Келлиэнн Конуэй дала понять, что эти обвинения скорее повод, а основная причина в желании насолить Китаю в целом. По ее словам, Трамп "недоволен" Пекином, в частности, его действиями по коронавирусу.

Все эти нападки и стиль действий властей США, опять же, до боли знакомы российскому наблюдателю. Как во время второго срока президентства Барака Обамы, Россия стала универсальным пугалом в американской политике, на чьи козни демократы охотно списывали все свои невзгоды, так и Китай превратился в удобного врага для администрации республиканца Дональда Трампа.

Вашингтон превратил Пекин в универсального врага, на которого американские политики списывают свои промахи

Пока приоритетом администрации была экономика, Вашингтон развернул против Поднебесной торговую войну. Когда Америка погрузилась в кризис коронавируса, виновным опять объявили Китай. Теперь пошли в ход дипломатические атаки под шпионским соусом.

Тем временем конструктива в двустороннем диалоге все меньше. Переговоры по второй фазе торговой сделки фактически заморожены. И по мере приближения президентских выборов в США ждать потепления не приходится. Ведь внутренняя обстановка в Америке трудная, поэтому местные политики будут с утроенной энергией искать виновных в своих промахах за рубежом.

Тем временем

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О Брайен заразился коронавирусом. Как сообщает агентство Bloomberg, симптомы проявляются у него в умеренной форме. Теперь О Брайен, ставший самым высокопоставленным чиновником с положительным тестом в США, работает удаленно из некоего "места с соблюдением мер безопасности". По словам источника в Белом доме, нет угрозы того, что президент или вице-президент могли подхватить от О Брайнена COVID-19.

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