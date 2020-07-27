Как понять, что ребенок готов к школе

Первого сентября за парты впервые сядут более 1,5 миллиона ребят. Как понять, что ребенок готов к первому классу? Что должен знать и уметь будущий школьник? Как научиться быстро делать "домашку"? "Российская газета" разбирается вместе с экспертами - председателем Ассоциации классных руководителей Москвы Максимом Иванцовым и педагогом-психологом Городского психолого-педагогического центра Москвы Анастасией Кузнецовой.

Первое - ребенок должен быть готов физически: в первый класс берут ребят, которые достигли возраста шести лет и шести месяцев и не имеют противопоказаний по здоровью. У него должна быть достаточно развита мелкая моторика, он может контролировать свои физиологические потребности и элементарно обслуживать себя. К примеру, умеет хорошо пользоваться столовыми приборами: с ложечки в школе уже никто кормить не будет.

Второе - это психологическая готовность. Здесь очень много показателей. У ребенка должно быть достаточно развиты внимание, память, мышление, воображение и речь. Он должен уметь вести себя соответствующим образом в разных ситуациях, дружить со сверстниками, общаться со взрослыми. А еще понимать, зачем ему нужно идти в школу.

- Для оценки психологической готовности в Сети существует огромное количество экспресс-тестов, которые родители могут использовать самостоятельно, - рассказала психолог Анастасия Кузнецова. - Такой мини-скрининг поможет папам и мамам сориентироваться, над чем еще "поработать" с будущим первоклашкой, чтобы он легко адаптировался к школе.

Репетитор в началке - это скорее дань моде, родительские амбиции и недостаточная информированность о ресурсах школы

Ну и третья важная составляющая - предметная готовность. Это умение читать, различать звуки, слоги, слова, предложения, считать и решать элементарные задачи, широта кругозора. То есть знания и умения, на основе которых строится обучение различным предметным областям.

- Можно сказать, что физическая и психологическая готовность для будущего первоклашки - "обязательная программа", а предметная готовность - "произвольная", - говорит психолог. - Потому что при сформированности первых двух, третье - дело быстро наживное. А вот если наоборот: ребенок и читает, и считает, и "Онегина" декламирует, и по-английски говорит, но при этом мал, слаб, не умеет общаться со сверстниками и добровольно подчиняться школьным правилам, высок риск сложной адаптации, разочарований, потери интереса к учебе.

Должен ли ребенок знать слово "надо", и что делать, если его этому слову не научили?

- Знать слово "надо" - значит уметь соотносить свои желания с необходимостью и подчинять их определенным обстоятельствам или правилам. Хочется смотреть мультики, но надо ложиться спать, хочется продолжать играть, но надо собрать игрушки, хочется выкрикнуть ответ, но нужно поднять руку и дождаться, когда тебя спросят… Суть этого навыка в сознательной регуляции своего поведения в соответствии с принятыми нормами, - замечает Анастасия Кузнецова. - В психологии это называется "произвольность", она формируется к семи годам и является одним из ключевых критериев готовности к школе. Если к первому классу ребенок не научился регулировать свое поведение, он будет учиться этому, постоянно сталкиваясь со школьной системой норм и правил.

К концу первого класса кроме того, что все ребята научатся считать, читать и писать, они должны будут уметь организовывать свое рабочее место, взаимодействовать с учителем и одноклассниками на уроке, контролировать свою работу, самостоятельно оценивать ее результаты…

Лайфхак для первоклашки

Чему не надо учить ребенка перед первым классом, чтобы учителю потом не переучивать?

- Не надо покупать учебники и рабочие тетради для первого класса и "проходить" материал заранее, - уверен председатель Ассоциации классных руководителей Москвы Максим Иванцов. - Есть множество развивающих и обучающих игр для дошкольников, которых вполне достаточно. Любой учитель начальной школы скажет, что для него гораздо важнее, чтобы у первоклашки были развиты речь, мышление и внимание, чем счет до тысячи или беглое чтение без понимания смысла прочитанного.

Кстати, некоторые семьи в желании помочь своим школярам даже нанимают репетиторов уже в первом классе!

- Это странное явление, - считает Максим Иванцов. - Если ребенок испытывает трудности в освоении программы, в самой школе есть специалисты и механизмы, которые помогут определить причины этих трудностей и устранить их. В школе есть внеурочная деятельность, кружки, в которых закрепляются знания и умения, развиваются способности. Поэтому репетитор в началке - это скорее дань моде, родительские амбиции и недостаточная информированность о ресурсах школы, чем объективная необходимость.

Не надо покупать учебники и рабочие тетради для первого класса и проходить материал заранее

Родителей всегда волнует вопрос: сколько времени должно уходить на домашнюю работу?

- В первом классе нет домашних заданий, - поясняет председатель Ассоциации классных руководителей Москвы Максим Иванцов. - Учитель может давать ребятам индивидуальные поручения, направленные на формирование определенных навыков: дописать строчку в тетради, внести отметку в дневник наблюдения за погодой, сделать фото семейной прогулки в парке и так далее. Они носят развивающий, воспитывающий характер и занимают совсем не много времени.

Но вообще для домашнего задания в начальной школе важнее не столько ЧТО делать, сколько КАК делать.

- Здесь необходима синхронность: как в школе - так и дома. Поэтому первое и главное правило - постоянный контакт с классным руководителем. Любой педагог начальной школы четко расставит акценты, что и как нужно делать дома с детьми. В рамках этого алгоритма и нужно действовать, - считает Максим Иванцов.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ксения Колесникова

Кстати

Как пройдут линейки первого сентября?

"Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, - рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре. - Очевидно, что наша обычная жизнь изменилась, и теперь многие традиционные формы проведения мероприятий приобретают онлайн-формат. Обычно во время школьных линеек детей группируют по классам, и каждая группа находится на достаточном расстоянии друг от друга. Если погода и климат позволяют, линейки проводятся на открытом воздухе. В некоторых школах линейки для учеников 1-4-х классов проходят отдельно от учеников средней и старшей школы. Есть уверенность, что администрация школ справится с задачей и сможет обеспечить принципы социального дистанцирования при проведении мероприятий 1 сентября".