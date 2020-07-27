Новости

Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус 21:44
Бирюков: Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве 21:01
У "Довода" Нолана появилась очередная новая дата российской премьеры 20:58
Сериал Богомолова про "ангарского маньяка" получил дату премьеры 20:39
В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19 20:38
"Довод" Нолана официально убран из графика российских премьер 20:33
Эрдоган: Собор Святой Софии будут круглосуточно охранять 500 человек 20:26
Станцию МЦК "Ботанический сад" затопило после ливня в Москве 20:10
В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков 19:44
МИД РФ направило ноты протеста США, Британии, Канаде из-за флагов ЛГБТ 19:34
Кроссовер Kia меньше и доступнее Seltos готовится к премьере 19:20
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин ушел в отставку 19:14
Севастополю выделят еще 300 миллионов рублей на строительство дорог 19:07
На Дмитровском шоссе восстановили движение после потопа 19:03
Пожар в московском СИЗО-6 локализован 19:03
Hyundai разработала кондиционер нового поколения 18:55
Советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус 18:50
Hyundai выкупает завод General Motors в Санкт-Петербурге 18:48
Nissan выпустит новый кроссовер через год. Он будет большим и электрическим 18:46
Лидер группы Little Big извинился перед израильтянкой Барзилай 18:46
Эксперты оценили перспективы российского ПО для бизнеса 18:46
Следователи в Сальске выяснили причину похищения младенца из роддома 18:45
Компания Toyota просит поставщиков о скидках. Это исключительная мера 18:42
Вышел тизер сериала об участниках реалити-шоу с призом один миллион евро 18:35
Звезды "Авторадио" дали большой концерт на базе Хмеймим в Сирии 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 20:16
Рубрика: Культура

"Нашествие" с экрана

Главный рок-фестиваль проходил онлайн и сразу в двух городах
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Главный российский рок-фестиваль в этом году долго хранил молчание. В итоге из-за сложной эпидемиологической обстановки он был перенесен на июль 2021-го. Но организаторы сообщили обозревателю "РГ", что и в этом году еще "постараются что-то придумать". И слово свое сдержали, в намеченные сроки - с 24 по 26 июля - "Нашествие"-2020 все-таки состоялось. Пусть и "не в полях", а в непривычном формате - на портале "Наше.ру" и в "Яндекс.Эфире".
Фестиваль в Большом Завидове ежегодно собирает по 200 тысяч зрителей. Фото: Сергей Куксин Фестиваль в Большом Завидове ежегодно собирает по 200 тысяч зрителей. Фото: Сергей Куксин
Фестиваль в Большом Завидове ежегодно собирает по 200 тысяч зрителей. Фото: Сергей Куксин

Впрочем, самое знаменательное событие "Нашествия"-2020 произошло не в интернете, а в Санкт-Петербурге, в автокинотеатре "Кино-Лахта", где поклонники фестиваля смогли собраться и послушать любимую музыку, соблюдая строгие санитарные нормы и все меры предосторожности… Этот open-air, ежегодно собирающий по 200 000 зрителей и вынужденный все больше расширять фестивальную поляну, давно перестал быть просто местом, где звучит много хорошей музыки - от рока до рэпкора и даже авангарда. Он стал любимым местом для общения и дружбы самых разных людей из России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Латвии, Германии.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Земфира станет хэдлайнером фестиваля Stereoleto в сентябре

Да, в Большом Завидово, где каждый раз играет более 100 самых популярных и самобытных рок-групп, сложилась эксклюзивная дополнительная программа: спортивные и интеллектуальные турниры, визиты театров, передвижные выставки художников, ночные киносеансы, конкурсы дизайнеров одежды…

Но главное, для многих "Нашествие" - это любимое место общения, дружбы и новых знакомств. Когда замолкают аккорды очередного фестивального дня, поляна Большого Завидово не засыпает: люди ходят в гости между палатками, знакомятся, кто-то привозит с собой гитары и тоже поет - для своих, у костра. Некоторые зрители, кстати, за три дня так ни разу и не доходят до фестивальных сцен - им и без этого хорошо на "Нашествии", как в большом пионерском лагере из детства.

Только встретилась здесь вся страна, да и зарубежные гости: слушать любимую музыку, участвовать в конкурсах, знакомиться, обсуждать увлечения, дружить… И засыпать только, когда сил ни на что не осталось: обозреватель "РГ" однажды так впервые заснул уже под утро третьего дня, прямо на поляне. Проснулся - укрытый чьим-то одеялом, даже рюкзак остался со мной рядом, не тронутый ничьим любопытством…

На площадке питерского автокинотеатра "Кино-Лахта" показали документальный фильм о "Нашествии". Фото: пресс-служба Нашего радио

Поэтому у продюсеров "Нашествия" поры COVID-19 была очень сложная задача - организовать фестиваль так, чтобы он не растерял дружеского и позитивного духа. Можно было провести его в студии "Нашего Радио", чтобы группы по очереди играли онлайн. Или инсценировать: продюсеры "Рока над Волгой"-2020 решили пригласить двух хедлайнеров - "Би-2" и "Сплин", сыграть на берегу великой реки и транслировать эти сеты в эфир, чтобы хоть как-то передать живой дух фестиваля, пусть только декорациями и музыкой групп, без зрителей.

Но в итоге мэтры решили иначе. До коронавируса "Нашествие" планировалось на 24, 25 и 26 июля. Теперь эти дни посвятили ностальгии у экранов: с утра до вечера в эфире транслировались фестивальные сеты звезд: "Аквариума", "Би-2", "Сургановой и Оркестра", Чижа, "Мумий Тролля", Найка Борзова, "Ночных снайперов", Гарика Сукачева, "Пикника"...

Конечно, продюсеры поступили мудро. С одной стороны, было приятно вспоминать концерты 2012- 2018 годов, а ностальгия и бегущая строка помогали продавать зрителям билеты на будущий фестиваль 2021 года. А с другой - многие предпочли смотреть эти сеты на больших экранах дома, и значит, не усложняли эпидемиологическую ситуацию, оставшись в своих квартирах…

Но хорошо, что этим "Нашествие" не ограничилось. В последний день фестиваль продолжился уже в модном теперь автоформате - на площадке питерского автокинотеатра "Кино-Лахта", где на большом экране решили показать документальный фильм о "Нашествии". И многие меломаны помчались в Санкт-Петербург. Билеты разлетались на сайте, как свежие пирожки, а тем, у кого остались предназначавшиеся для Большого Завидово билеты, проходки в "Кино-Лахту" достались бесплатно. По специальной программе для тех, кто так и не собирается их сдавать.

У продюсеров "Нашествия" эпохи COVID-19 была сложная задача - организовать фестиваль так, чтобы он не растерял дружеского и позитивного духа

Все они в итоге смогли послушать любимые песни из машин, подпевали и чувствовали, что снова находятся на "Нашествии" в толпе (только уже автомобильной), и чувствовали себя абсолютно счастливыми, о чем регулярно сообщали и в социальных сетях, собирая многочисленные лайки.

Между тем

В августе уже все снова изменится - привычные летние open-air начинают возвращаться. Первыми об этом сообщили организаторы "Джазовых сезонов" в подмосковных Горках Ленинских, где в этот раз выступит и фронтмен "Морального кодекса" Сергей Мазаев, считающийся еще и отменным саксофонистом и кларнетистом. Намечены даты - 22 и 23 августа, место - живописная поляна перед модернистской усадьбой промышленника начала ХХ века Саввы Морозова. Пройдет этот open-air при поддержке министерства культуры Московской области. Но, как подтвердили нам в оргкомитете, с соблюдением социальной дистанции и меньшим количеством зрителей, чем обычно…

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Rolling Stones опубликовали видео своей неизвестной песни 1974 года

Меломаны надеются, что еще раньше - с 7 по 9 августа состоится и "Летчикфест" в Ярославской области, где до 28 июля пока действует запрет на проведение массовых мероприятий, но в ближайшие дни ситуация может измениться. Новые даты объявило и Stereoleto - этот популярный фестиваль должен состояться в Санкт-Петербурге 5 и 6 сентября, причем хедлайнером станет Земфира. Среди других участников - "Курара", Noize MC, Хаски, "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки" и СПБЧ. А вот гостей из-за рубежа ждать пока не приходится: во многих странах продолжает действовать запрет для своих граждан на пересечение границы. Но почему-то, кажется, что наши и сами отлично справятся! Да, формально Stereoleto состоится уже осенью, в сентябре.

Но пусть уж в этом году, когда столько огорчений зрителям принес COVID-19, лето продолжается подольше!

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Фестиваль "Нашествие"

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков
Тест: 6 каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
"Золотая маска" покажет первые спектакли в конце июля