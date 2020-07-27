Главный российский рок-фестиваль в этом году долго хранил молчание. В итоге из-за сложной эпидемиологической обстановки он был перенесен на июль 2021-го. Но организаторы сообщили обозревателю "РГ", что и в этом году еще "постараются что-то придумать". И слово свое сдержали, в намеченные сроки - с 24 по 26 июля - "Нашествие"-2020 все-таки состоялось. Пусть и "не в полях", а в непривычном формате - на портале "Наше.ру" и в "Яндекс.Эфире".

Впрочем, самое знаменательное событие "Нашествия"-2020 произошло не в интернете, а в Санкт-Петербурге, в автокинотеатре "Кино-Лахта", где поклонники фестиваля смогли собраться и послушать любимую музыку, соблюдая строгие санитарные нормы и все меры предосторожности… Этот open-air, ежегодно собирающий по 200 000 зрителей и вынужденный все больше расширять фестивальную поляну, давно перестал быть просто местом, где звучит много хорошей музыки - от рока до рэпкора и даже авангарда. Он стал любимым местом для общения и дружбы самых разных людей из России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Латвии, Германии.

Да, в Большом Завидово, где каждый раз играет более 100 самых популярных и самобытных рок-групп, сложилась эксклюзивная дополнительная программа: спортивные и интеллектуальные турниры, визиты театров, передвижные выставки художников, ночные киносеансы, конкурсы дизайнеров одежды…

Но главное, для многих "Нашествие" - это любимое место общения, дружбы и новых знакомств. Когда замолкают аккорды очередного фестивального дня, поляна Большого Завидово не засыпает: люди ходят в гости между палатками, знакомятся, кто-то привозит с собой гитары и тоже поет - для своих, у костра. Некоторые зрители, кстати, за три дня так ни разу и не доходят до фестивальных сцен - им и без этого хорошо на "Нашествии", как в большом пионерском лагере из детства.

Только встретилась здесь вся страна, да и зарубежные гости: слушать любимую музыку, участвовать в конкурсах, знакомиться, обсуждать увлечения, дружить… И засыпать только, когда сил ни на что не осталось: обозреватель "РГ" однажды так впервые заснул уже под утро третьего дня, прямо на поляне. Проснулся - укрытый чьим-то одеялом, даже рюкзак остался со мной рядом, не тронутый ничьим любопытством…

На площадке питерского автокинотеатра "Кино-Лахта" показали документальный фильм о "Нашествии". Фото: пресс-служба Нашего радио

Поэтому у продюсеров "Нашествия" поры COVID-19 была очень сложная задача - организовать фестиваль так, чтобы он не растерял дружеского и позитивного духа. Можно было провести его в студии "Нашего Радио", чтобы группы по очереди играли онлайн. Или инсценировать: продюсеры "Рока над Волгой"-2020 решили пригласить двух хедлайнеров - "Би-2" и "Сплин", сыграть на берегу великой реки и транслировать эти сеты в эфир, чтобы хоть как-то передать живой дух фестиваля, пусть только декорациями и музыкой групп, без зрителей.

Но в итоге мэтры решили иначе. До коронавируса "Нашествие" планировалось на 24, 25 и 26 июля. Теперь эти дни посвятили ностальгии у экранов: с утра до вечера в эфире транслировались фестивальные сеты звезд: "Аквариума", "Би-2", "Сургановой и Оркестра", Чижа, "Мумий Тролля", Найка Борзова, "Ночных снайперов", Гарика Сукачева, "Пикника"...

Конечно, продюсеры поступили мудро. С одной стороны, было приятно вспоминать концерты 2012- 2018 годов, а ностальгия и бегущая строка помогали продавать зрителям билеты на будущий фестиваль 2021 года. А с другой - многие предпочли смотреть эти сеты на больших экранах дома, и значит, не усложняли эпидемиологическую ситуацию, оставшись в своих квартирах…

Но хорошо, что этим "Нашествие" не ограничилось. В последний день фестиваль продолжился уже в модном теперь автоформате - на площадке питерского автокинотеатра "Кино-Лахта", где на большом экране решили показать документальный фильм о "Нашествии". И многие меломаны помчались в Санкт-Петербург. Билеты разлетались на сайте, как свежие пирожки, а тем, у кого остались предназначавшиеся для Большого Завидово билеты, проходки в "Кино-Лахту" достались бесплатно. По специальной программе для тех, кто так и не собирается их сдавать.

У продюсеров "Нашествия" эпохи COVID-19 была сложная задача - организовать фестиваль так, чтобы он не растерял дружеского и позитивного духа

Все они в итоге смогли послушать любимые песни из машин, подпевали и чувствовали, что снова находятся на "Нашествии" в толпе (только уже автомобильной), и чувствовали себя абсолютно счастливыми, о чем регулярно сообщали и в социальных сетях, собирая многочисленные лайки.

Между тем

В августе уже все снова изменится - привычные летние open-air начинают возвращаться. Первыми об этом сообщили организаторы "Джазовых сезонов" в подмосковных Горках Ленинских, где в этот раз выступит и фронтмен "Морального кодекса" Сергей Мазаев, считающийся еще и отменным саксофонистом и кларнетистом. Намечены даты - 22 и 23 августа, место - живописная поляна перед модернистской усадьбой промышленника начала ХХ века Саввы Морозова. Пройдет этот open-air при поддержке министерства культуры Московской области. Но, как подтвердили нам в оргкомитете, с соблюдением социальной дистанции и меньшим количеством зрителей, чем обычно…

Меломаны надеются, что еще раньше - с 7 по 9 августа состоится и "Летчикфест" в Ярославской области, где до 28 июля пока действует запрет на проведение массовых мероприятий, но в ближайшие дни ситуация может измениться. Новые даты объявило и Stereoleto - этот популярный фестиваль должен состояться в Санкт-Петербурге 5 и 6 сентября, причем хедлайнером станет Земфира. Среди других участников - "Курара", Noize MC, Хаски, "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки" и СПБЧ. А вот гостей из-за рубежа ждать пока не приходится: во многих странах продолжает действовать запрет для своих граждан на пересечение границы. Но почему-то, кажется, что наши и сами отлично справятся! Да, формально Stereoleto состоится уже осенью, в сентябре.

Но пусть уж в этом году, когда столько огорчений зрителям принес COVID-19, лето продолжается подольше!