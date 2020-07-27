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27.07.2020 20:23
Рубрика: В мире

Что за перемирием

Как прошел первый день прекращения огня в Донбассе
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
С 27 июля в Донбассе вступил в силу режим всеобъемлющего бессрочного прекращения огня: работа диверсантов, стрелков, артиллерии, снайперов, использование любых летательных аппаратов и других форм наступательных действий отныне запрещены. Командование вооруженных сил народных республик и представители украинских силовиков опубликовали соответствующие приказы.
Особые надежды возлагаются на новый регламент ОБСЕ и СЦКК по закреплению перемирия. Фото: РИА Новости Особые надежды возлагаются на новый регламент ОБСЕ и СЦКК по закреплению перемирия. Фото: РИА Новости
Особые надежды возлагаются на новый регламент ОБСЕ и СЦКК по закреплению перемирия. Фото: РИА Новости

Армии республик в понедельник подтвердили наступление режима тишины и отсутствие провокационных обстрелов с украинской стороны. Закрепить же результат должен новый регламент действий Совместного центра контроля и координации (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин и Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование

Но теперь встает вопрос, насколько украинская сторона способна обеспечить устойчивое прекращение огня и готова ли она двигаться по пути политического урегулирования внутреннего конфликта так, как это прописано в Минских соглашениях. Не секрет, что все противники мира на Украине сосредоточены в Киеве, и именно украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в течение полугода противилась мирным инициативам со стороны народных республик и посредников урегулирования.

Тем заметней, что на официальном уровне украинская сторона перемирие не приветствовала: заявления пресс-служб украинских силовиков на две трети состояли из обещаний открывать огонь по собственному усмотрению, и в целом говорят о незаинтересованности в прекращении конфликта. Те же, кого относят к "команде Зеленского", своими комментариями масштабируют перемирие исключительно на дату местных выборов - 25 октября и воспринимают его, а также иные тактические шаги только как способ вернуть Зеленскому былой рейтинг на юге и востоке страны.

Киев обвинили в попытке затянуть процесс мирного урегулирования в Донбассе

Но Минские соглашения написаны так, что вслед за устойчивым перемирием, к которому, как сегодня кажется, международным посредникам удалось подтолкнуть Киев, должно неизбежно следовать и политическое урегулирование. То есть внесение в конституцию Украины положения об особом статусе Донбасса, а также выборы в республиках под эгидой ОБСЕ и по согласованному с Киевом специальному закону.

Реакция украинских националистов на прекращение огня не обещает легкого пути к миру: приспешники Петра Порошенко, который лично подписал Минские соглашения, уже обвиняют президента Владимира Зеленского в измене и созывают сторонников войны на акции неповиновения. Немаловажно и то, что Зеленский сегодня не волен объявлять мир - такой приказ, скорее всего, не будет исполнен. Дело в том, что до четверти фракции "Слуги народа" в парламенте, весь состав кабмина, включая глав МИД и МВД, большая часть офиса президента, а также делегаци Киева на переговорах в Минске - всех их, по разным поводам, можно считать членами "партии войны", которым Зеленский не указ.

Взгляд с места событий

В Донецке в первый день перемирия с дополнительными мерами контроля тихо. Канонады и выстрелов не слышно. Об этом говорят и жители города, и официальные власти. Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на момент подготовки публикации не фиксируют нарушений перемирия.

А накануне украинская сторона проявила себя по полной программе. Под довольно жесткий обстрел попали северные и западные окраины Донецка, по которым было выпущено с полсотни мин калибра 82 и 120 мм. Также велся огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

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С момента официального начала перемирия наступила тишина. Реальный ли это шаг или хотя бы шажком к урегулированию ситуации или затишье перед новой бурей? Об этом жители Донбасса пока стараются не гадать.

Бойцы на передовой в ДНР и ЛНР прошли инструктаж о том, как следует себя вести в условиях режима прекращения огня. Командиры предупредили подчиненных о дисциплинарной ответственности за его нарушение. Но при этом в народных республиках сообщили о готовности при получении соответствующего приказа пресечь агрессию противника в случае, если он нарушит перемирие.

Однако мирные жители практически не интересуются дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня.

- Если честно, я даже не слышала, чтобы это перемирие как-то обсуждали. Мне кажется этот вопрос обычных людей уже не интересует, потому что у них сейчас есть более насущные проблемы, - говорит жительница Донецка Наталья.

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Жители ДНР объясняют, что уже слишком привыкли жить в состоянии ни войны ни мира, и бесконечных условных перемирий. При этом вроде не ведется активных боевых действий, но и стрельба на линии соприкосновения по-настоящему не прекращается.

- Люди ведь не железные. Они устали от бесчисленных перемирий, которые ничего не дают, от бесконечного ожидания и отсутствия определенности. Возможно, если будет реальное изменение ситуации к лучшему, тогда отношение изменится. А так... Ну не стреляют пока - и хорошо, - считает дончанин Александр.

Действительно, формальное перемирие в Донбассе действует уже год - с 21 июля 2019 года. Ранее перемирия объявлялись еще более 20 раз, но установить реальный режим тишины на линии соприкосновения все это время так и не удавалось.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Между тем в ДНР и ЛНР встревожены назревающим бунтом украинских националистов, которые намерены выступить против дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. По информации Народной милиции ЛНР, лидер украинских радикалов Дмитрий Ярош призвал саботировать приказы из Киева. А у линии соприкосновения в городе Часов Яр собираются люди с националистической символикой, выкрикивающие лозунги против перемирия.

Также в ДНР пришлось опровергать провокационное заявление украинской стороны о, якобы, произошедших двух обстрелах. В республике подчеркнули, что все ее подразделения строго соблюдают взятые обязательства. При этом наблюдатели ДНР сообщили, что возле села Водяное, подконтрольного украинской стороне, произошли подрывы неизвестных взрывных устройств.

Подготовил Руслан Мельников

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