Сколько времени после развода есть у бывшего супруга, чтобы предъявлять свои права на раздел когда-то общего добра? Вопрос, к сожалению, далеко не праздный. Разводы, увы, явление обыденное. В большинстве случаев следствием их становятся тяжбы, связанные с разделом совместного имущества. Нередко при этом возникают трудноразрешимые коллизии.

Разведенные супруги могут пользоваться совместной недвижимостью до тех пор, пока один не нарушит права другого. Фото: Сергей Куксин/РГ

Поэтому представляется весьма важным для многих толкование закона Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, сделанное при пересмотре итогов судебного спора бывших супругов. Речь шла о сроках раздела имущества.

Есть общеизвестное правило, о котором слышали многие, по закону срок исковой давности по любым гражданским спорам составляет три года. Пропустил его и потерял право требовать что-либо.

Но с какого момента начинается отсчет этих трех лет? Разъяснение этого нюанса Верховным судом наверняка окажется полезным очень многим гражданам, заявившим или желающим заявить свои права.

Срок исковой давности следует считать со дня, когда один из супругов узнал о нарушении своего права

Наша история началась в Краснодарском крае. Там гражданин потребовал от своей бывшей жены раздела совместно нажитого имущества. И случилось это спустя четыре года после расторжения брака.

Местные суды первой и апелляционной инстанций хором отказали гражданину в его исковых требованиях, указав в решениях на то, что истец "припозднился" - пропустил срок исковой давности.

Но Верховный суд объяснил своим коллегам, что они посчитали срок давности неправильно.

Суть судебного спора была в следующем. Супруги развелись без раздела всего, что нажили за годы брака. Выражаясь юридическим языком, с самого начала требования о разделе общего имущества ими заявлены не были. Так прошло четыре года. А потом бывший супруг пришел в Прикубанский районный суд. Судя по иску, гражданин хотел получить от бывшей жены 2,4 миллиона рублей компенсации за половину их бывшей квартиры.

Районный суд, выслушав эти требования, гражданину в иске отказал. Отказ истец оспорил в Краснодарском краевом суде. Но тоже безуспешно. Апелляция лишь подтвердила решение первой инстанции. И районный, и краевой суды хором заявили - поздно истец вспомнил о своей собственности, все сроки исковой давности прошли. В общем, раньше надо было думать.

Тогда бывший супруг пошел жаловаться дальше и выше, обратившись в Верховный суд. Там в Судебной коллегии по гражданским делам материалы дела запросили, изучили и сказали, что вообще-то истец прав. А с подсчетами проблемы не у него, а у местных судов.

Свои разъяснения коллегия по гражданским делам начала с того, что напомнила про свое же постановление Пленума Верховного суда (ВС № 15 от 5 ноября 1998 года). Оно называлось так: "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака".

В этом постановлении дословно сказано следующее: трехлетний срок исковой давности при разделе имущества следует считать не со времени прекращения брака, а со дня, когда один из супругов "узнал или должен был узнать" о нарушении своего права.

Когда наш герой подал иск, он рассказал, что долгое время не обращался в суд с требованием о разделе имущества, потому что в этом не было необходимости. Но потом, спустя годы, совершенно неожиданно узнал, что его право нарушено.

А выразилось это нарушение в следующем - гражданин захотел распорядиться своей долей в общей квартире, но оказалось, что вся квартира находится в залоге у крупного банка.

Получилось, что собственник не имел никаких взаимоотношений с этим банком, а тот, несмотря на это, взял в залог часть чужого имущества постороннего человека.

Верховный суд обратил внимание на то, что Прикубанский районный суд, отказав человеку, даже не поинтересовался, а когда именно были нарушены права истца по делу. Следом за районным судом и Краснодарский краевой суд прочитал доводы истца о нарушенном праве, но назвал их "несостоятельными" без объяснения причин. В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда назвала вывод судебных инстанций о пропуске истцом срока исковой давности преждевременным.

Судебная практика показывает - споры о сроках исковой давности при разделе совместно нажитого имущества встречаются часто. И Верховный суд лишь напомнил сложившуюся судебную практику.

Хотя и согласился, что часто встречается с распространенным заблуждением не только граждан, но и коллег. Оно звучит так: если подождать три года с момента расторжения брака, то все имущество достанется тому, на кого оно зарегистрировано.

В нашем случае местные суды проигнорировали важные обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела. А именно то, что на протяжении всех лет, прошедших со дня развода, "пользование спорным имуществом осуществлялось по обоюдному согласию бывших супругов, истец от своего права на долю не отказывался".

Местные суды проигнорировали то, что супруги пользовались имуществом по обоюдному согласию

Определение момента нарушения прав гражданина - важнейшая составляющая при установлении начала течения срока исковой давности. Она зависит от конкретной ситуации, а также от имеющихся в деле доказательств. Обычно суды отталкиваются от даты, когда истец хотел, но не смог реализовать свое право на совместно нажитое имущество, а до этого момента считается, что у сторон отсутствовал спор о порядке пользования общим имуществом.

Таких долгих и недешевых судебных разбирательств можно избежать, если просто подписать брачный договор. Такое соглашение можно заключить на любом этапе брачной жизни. Можно супругам договориться заранее и сразу оговорить, ещё до марша Мендельсона, что кому достанется, если семейная лодка разобьётся о быт.

Но не исключён вариант, когда брачный контракт подписывают "взрослые" супруги, после десятков годов брака и с выросшими детьми.