Какие функции будут у новых электросчетчиков

С начала 2022 года Россия окончательно перейдет на интеллектуальную систему учета электрической энергии. Проще говоря, все вновь устанавливаемые счетчики электричества будут подключены к интернету, что позволит потребителям взаимодействовать с поставщиками электроэнергии приблизительно так же, как сейчас это происходит с интернет-провайдерами, операторами сотовой связи и цифрового телевидения.

Внедрение такой системы учета создаст условия для формирования "интеллектуальной сети" и цифровизации отрасли, отметил замглавы минэнерго Юрий Маневич на вебинаре "Умные счетчики", организованном журналом "Энергетика и промышленность России".

По словам Маневича, новые приборы учета позволят внедрить дополнительные сервисы для потребителей и обеспечат возможность более легкой интеграции в сеть возобновляемых источников генерации и микрогенерации. Малому и среднему бизнесу они дадут возможность минимизировать потери электроэнергии, снизить операционные затраты и увеличить производительность труда.

Новые счетчики будут передавать данные о потреблении электричества энергосбытовым компаниям (многоквартирные дома) и сетевым организациям (частные дома, малый и средний бизнес), освободив собственников от обязанности ежемесячно вручную передавать показания. Но этим функционал интеллектуальных счетчиков не ограничивается.

"Потребители смогут проверять показания счетчика как при помощи самого прибора учета, так и удаленно - в мобильном приложении или на веб-сайте поставщика электричества", - рассказал эксперт департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Олег Колобов. Кроме этого, с помощью "интеллектуальных" приборов потребители смогут отслеживать качество электроэнергии (напряжение и частоту) и получат возможность при желании удаленно перейти на другой тариф. Для владельцев объектов микрогенерации предусмотрена возможность учитывать не только принятую, но и отданную в сеть электроэнергию.

С 1 июля ответственность за приборы учета электроэнергии перешла от потребителей к ее поставщикам. Это касается установки, обслуживания и ремонта приборов учета. Теперь эти хлопоты и связанные с ними расходы (установка одного счетчика обходилась от 5 тыс. до 20 тыс. руб.) несут компании.