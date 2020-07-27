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Киану Ривз может встретиться с Иисусом Христом в сиквеле "Константина"

Новости
    27.07.2020, 18:04
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На онлайн-конвенте Comic-Con, посвященном 15-летию со дня выхода фильма "Константин" режиссер Фрэнсис Лоуренс и продюсер Акива Голдсман подтвердили намерение снять сиквел "Константина" с возрастным рейтингом R и поделились своими представлениями о потенциальном сюжете.

Фото: twitter.com/ adultswim
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По их мнению, герой Киану Ривза мог бы проснуться в тюрьме и распознать в своём сокамернике Иисуса Христа. Эту идею в своё время подал сценарист Фрэнк Кабельо.

Голдсман также поведал, что они обивали пороги многих киностудий, начиная от Village Roadshow, заканчивая Warner Bros., но никто всерьез не заинтересовался их идеей якобы из-за скромного коммерческого успеха картины, поэтому зритель так и не увидел сиквел фильма. Как заявил продюсер "Константина", они готовы начать съёмки хоть завтра.

Недавно появлялась информация, что студия Warner Bros. всё же намерена спродюсировать перезапуск "Константина" под руководством Джей Джей Абрамса. По слухам, Киану Ривз уже выразил желание вернуться к роли Константина. Возможно, Лоуренс и Голдсмен могли бы тоже стать частью проекта, однако никаких комментариев по поводу данной информации во время конвента сделано не было.

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