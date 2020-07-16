Режиссер "Константина" хочет снять сиквел с рейтингом "R" и Киану Ривзом

В честь 15-летия со дня выхода фильма "Константин: Повелитель Тьмы" режиссер фильма Фрэнсис Лоуренс дал интервью Slashfilm, в котором рассказал о согласии Киану Ривза и продюсера Акивы Голдсмана заняться сиквелом боевика.

Лоуренс поведал, что планирует снять продолжение с небольшим бюджетом, а по содержанию фильм будет соответствовать рейтингу "R" (лицам до 17 обязательно сопровождение взрослого).

В 2005 году фильм "Константин" с участием Киану Ривза, Тильды Суинтон и Шайи Лабафа добился приличного успеха, собрав 230 884 728 долларов по всему миру при бюджете в 100 миллионов.

Новость о создании второй части фильма вызвала большой отклик у фанатов комиксов про Константина. Тем не менее Лоуренс не уверен, как теперь будут обстоять права с новой экранизацией истории персонажа, который уже находится в ведении DC Comics, где, по слухам, под присмотром Джей Джей Абрамса готовится перезапуск "Константина" - либо с Ривзом, либо с другим актёром.

Успеху гипотетического сиквела может способствовать и возросшая востребованность Киану в последние годы. В следующем месяце с его участием выходит комедия "Билл и Тед" Дина Паризо, возобновляется работа над четвертой частью франшизы "Матрица".