Кравцов: В детских лагерях нет вспышек коронавируса

В детских лагерях нет вспышек коронавируса, серьезных опасений нет. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-1".

"Пока нет (никаких вспышек). Мы мониторим ситуацию, контролируем вместе с Роспотребнадзором, - сказал Кравцов. - По всем вопросам можно обратиться на горячую линию министерства просвещения, но каких-то серьезных опасений на сегодня нет".

В июле детские санатории и оздоровительные лагеря возобновили работу в регионах России при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Решение об открытии лагерей принимает местный штаб по борьбе с коронавирусом. Лагеря могут заработать на третьем этапе смягчения ограничительных мер.

На территории детских лагерей запрещены массовые мероприятия, проводится дезинфекция. Дети перед заселением проходят медобследования. До полного снятия ограничений отдыхать можно будет только в том регионе, где живет ребенок.

"У нас открылись федеральные лагеря - "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена". Там сейчас отдыхают школьники из региона, где они расположены, - заявил Кравцов. - В августе, возможно, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут смены для детей из других субъектов РФ. Мы с министерством транспорта организовываем "зеленые коридоры" и надеемся, что такая возможность будет".