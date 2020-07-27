"Лацио" одолел "Верону" в матче чемпионата Италии

Гостевая встреча 36-го тура чемпионата Италии завершилась внушительной победой "Лацио". "Верона" смогла ответить единственным забитым мячом. Итог матча - 5:1.

"Счет был открыт на 56-й минуте. Игрок "Лацио" Сергей Милинкович-Савич отправляет первый мяч в ворота соперников. Удачными были также атаки Хоакина Корреа и Чиро Иммобиле, который оформил хет-трик на свой лицевой счет. У "Вероны" отличился Софьян Амрабат", - приводит подробности ТАСС.

Добавим, что Иммобиле установил рекорд чемпионатов страны для итальянских футболистов по количеству голов за один сезон. На счету форварда "Лацио" 34 мяча, предыдущее достижение принадлежало Антонио Анджелилло (33 гола в сезоне-1958/1959). Также Иммобиле стал лучшим в истории чемпионатов Италии по количеству реализованных пенальти в одном сезоне - 14, прежнее достижение (12 голов) принадлежало Криштиану Роналду (текущий сезон) и Джузеппе Синьори (сезон-1995/96).

По итогам встречи, "Лацио" с 75-ю очками занял третью строчку турнирной таблицы Серии А. "Верона" расположилась на девятой с 46-ю баллами. Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Пока матчи проходят без зрителей.