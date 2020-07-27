Лучший смартфон 2020 года до 15 тысяч рублей - какой он?

2020 год перевалил за экватор, представлено внушительное число достойных моделей смартфонов, и настала пора выбрать победителя в номинации "народный аппарат". Победителей, конечно, будет несколько - мы просто расскажем, чем хороши они все.

Фото: Xiaomi

Итак, вот список лучших смартфонов 2020 года в категории "до 15 тысяч рублей", на которые точно стоит обратить внимание.

1. Samsung Galaxy M21. Чем хорош? Практически всем: тройной камерой на 48 Мп, солидными 4/64 Гб памяти, а самое главное - аккумулятором на 6000 мАч, что делает девайс настоящим долгожителем. Экран с диагональю 6,4 дюйма имеет разрешение FullHD+. Есть NFC, Bluetooth 5.0, разъем для наушников. Средняя цена - 13500 рублей.

2. Redmi Note 9. Этот смартфон с экраном 6,53 дюйма и разрешением FullHD+ имеет аккумулятор на 5020 мАч - тоже весьма недурной показатель. Приятный бонус - 128 Гб постоянной памяти вдобавок к 4 Гб оперативной. Камера имеет четыре модуля и разрешение 48 Мп. Не обошлось и без NFC, а также разъема для наушников и порта USB-C. Средняя цена - 14500 рублей, стартовая - 13000 рублей.

3. Realme 6i. Его 6,5-дюймовый экран имеет разрешение HD+, однако, если верить отзывам, слегка пониженное разрешение не мешает комфортной работе - при этом автономность вырастает. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, объем памяти - 4/128 Гб, поддерживается NFC, Bluetooth 5.0, есть даже встроенный радиоприемник. Средняя цена - 14500 рублей. Удачный и приятный аппарат.

4. Nokia 5.3. Экран с диагональю 6,55 дюйма имеет разрешение HD+, а квадрокамера имеет разрешение 13 Мп - меньше, чем у остальных участников рейтинга, но на четкость картинки это влияет мало. Объем памяти составляет 4/64 Гб, есть NFC и разъем для наушников, аккумулятор емкостью 4000 мАч благодаря чистому Android и сравнительно невысокому разрешению экрана хорошо держит заряд и поддерживает быструю зарядку через USB-C. Для любителей радио есть FM-приемник. Nokia считается немного переоцененным, но 13500 рублей - вполне приемлемая цена для такого девайса.