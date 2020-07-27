Лукашенко рассчитывает на урожай зерна минимум в 9,5 млн тонн

Высокую планку урожайности зерновых установил в этом году белорусский руководитель. Посетив в понедельник Несвижский район Минской области, Александр Лукашенко дал понять, что с учетом кукурузы урожай зерна в стране должен составить минимум 9,5 млн тонн, сообщает его пресс-служба.

"Когда мы говорим о том, что мы 8 млн тонн зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн тонн - зерна кукурузы. В общем, 9,5 млн тонн зерна в этом году - минимум, который должны взять. И мы можем его взять", - убежден глава государства.

Подчеркнув важность оперативного и качественного проведения уборочной кампании, он обратил внимание и на оплату труда аграриев. Надо не жалеть денег для людей. "Уравниловки быть не должно", - предупредил местное руководство президент.

Хлеб - всему голова, он будет нужен всегда, кто бы ни был на посту президента или губернатора, резонно констатировал белорусский лидер. Поэтому главное, по его словам, должно быть сосредоточено сейчас на полях. А "выборы - это уже вторично", - акцентировал внимание Лукашенко и предостерег от ситуации 90-х годов, "когда в Минске было муки на три дня, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы", - резюмировал президент.