Новости

Выпускник Череповца за три ЕГЭ получил 300 баллов и сотворил сенсацию 17:13
Эстония начала обустраивать границу с Россией 17:10
Медведев о формате G7: Возврат в устаревшие форматы России не нужен 17:10
В Москве из-за непогоды остановили канатную дорогу 17:09
Официально: Netflix анонсировал еще один приквел "Ведьмака" 17:02
Саратовцу, обвиняемому в жестоком убийстве девочки, продлили арест 16:56
В московском СИЗО-6 вспыхнул пожар 16:50
В Волгограде ревнивец заживо сжег соперника 16:46
Появились первые кадры из нового "Бегущего по лезвию" 16:46
На Кубани два кота помогли раненой собаке перейти через дорогу 16:44
МЧС предупреждает жителей Москвы о ливнях с грозами 16:38
На Корсике найдена неопознанная древняя "гидроаппаратура" 16:38
Mitsubishi может постепенно уйти из Европы 16:37
В КБР травмированного альпиниста на вертолете спустили с горы 16:33
В Австрии не разрешат снимать видео с коровами на пастбищах 16:26
Аптеки обяжут указывать на вывесках принадлежность к ИП 16:24
Стал известен обладатель Кубка России по интерактивному футболу 16:23
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео 16:23
Хидео Кодзима вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля 16:22
В Минск прибыл новый поверенный в делах США 16:19
Собянин подписал закон о штрафах для москвичей за борщевик 16:15
Курс евро превысил 84 рубля впервые с конца апреля 16:08
У ростовского пенсионера нашли схрон с оружием и взрывчаткой 16:00
Археологи нашли свидетельства вторжения Польши в Галицкую Русь 15:59
Москва прокомментировала слова главы МИД ФРГ об участии России в G7 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 17:10
Рубрика: Власть

Медведев о формате G7: Возврат в устаревшие форматы России не нужен

Текст: Владимир Кузьмин

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что формат "Большой восьмерки" в его прежнем виде никому не нужен, поскольку мир сильно изменился, и без Китая, Индии и ряда других стран сегодня ничего обсуждать нельзя. Заявления участников G7, что они не примут обратно Россию, пока она не отдаст Крым и не отрегулирует ситуацию в Донбассе, он назвал продолжением стенаний.

Фото: iStock
Кремль: Россия не стремится в G7

Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов, написал Медведев на своих страницах в социальных сетях. "Нет, продолжают талдычить про Крым и Украину как условие возрождения "восьмерки". Хотя понимают, что Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке - вопрос самой Украины. И никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен", - подчеркнул замглавы Совбеза. В одну реку не входят дважды, заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов