Медведев о формате G7: Возврат в устаревшие форматы России не нужен

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что формат "Большой восьмерки" в его прежнем виде никому не нужен, поскольку мир сильно изменился, и без Китая, Индии и ряда других стран сегодня ничего обсуждать нельзя. Заявления участников G7, что они не примут обратно Россию, пока она не отдаст Крым и не отрегулирует ситуацию в Донбассе, он назвал продолжением стенаний.

Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов, написал Медведев на своих страницах в социальных сетях. "Нет, продолжают талдычить про Крым и Украину как условие возрождения "восьмерки". Хотя понимают, что Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке - вопрос самой Украины. И никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен", - подчеркнул замглавы Совбеза. В одну реку не входят дважды, заключил он.