МИД КНР: Пекин располагает доказательствами глобального шпионажа США

Власти Китая имеют "реальные доказательства" того, что Соединенные Штаты занимаются шпионажем в глобальных масштабах. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, Вашингтон в целях давления на Пекин неоднократно поднимал тему "китайского шпионажа", вербовки китайскими спецслужбами различных граждан. "Им повсюду чудятся враги. Одновременно сами Соединенные Штаты занимаются шпионажем в глобальных масштабах, они следят даже за своими союзниками. Этому есть реальные проверенные доказательства", - отметил Ван Вэньбинь.

Продолжая тему шпионажа, представитель МИД КНР назвал клеветой обвинения американской стороны в адрес сотрудников генерального консульства КНР в Хьюстоне. Он напомнил, что США, действуя с нарушением правил дипломатии, в одностороннем порядке потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне, что вынудило Пекин ответить зеркально. В итоге было закрыто и консульство США в Чэнду. "Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты исправили допущенную ошибку ради возвращения китайско-американских отношений в нормальное русло", - отметил Ван Вэньбинь.

По словам дипломата, обстановка в двусторонних отношениях Китая и США является нежелательной. "Ответственность за это полностью лежит на американской стороне", - подчеркнул он.