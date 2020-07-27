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27.07.2020 19:34
Рубрика: Власть

МИД РФ направило ноты протеста США, Британии, Канаде из-за флагов ЛГБТ

Текст: Татьяна Замахина

Российский МИД отреагировал на думское обращение по поводу флагов ЛГБТ, вывешенных на посольствах США, Великобритании и Канады в Москве. Ведомство направило в адрес представительств этих стран соответствующие ноты протеста. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пояснил депутат, в нотах подчеркивается, что действия диппредставительств нарушили "положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации".

Флаги были вывешены на зданиях посольств в конце июня. При этом в представительстве США заявили, что "чествуют флаг гордости ЛГБТ".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что в американской дипмиссии "показали кое-что по поводу того, кто там работает". А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств среди несовершеннолетних на территории страны запрещена.

Власть Позиция Правительство МИД Законодательная власть Госдума Запрет на пропаганду гомосексуализма

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