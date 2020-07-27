МИД РФ направило ноты протеста США, Британии, Канаде из-за флагов ЛГБТ

Российский МИД отреагировал на думское обращение по поводу флагов ЛГБТ, вывешенных на посольствах США, Великобритании и Канады в Москве. Ведомство направило в адрес представительств этих стран соответствующие ноты протеста. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.

Как пояснил депутат, в нотах подчеркивается, что действия диппредставительств нарушили "положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации".

Флаги были вывешены на зданиях посольств в конце июня. При этом в представительстве США заявили, что "чествуют флаг гордости ЛГБТ".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что в американской дипмиссии "показали кое-что по поводу того, кто там работает". А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств среди несовершеннолетних на территории страны запрещена.