Минск: ЦИК обнародовал данные о количестве избирателей на выборах президента

Предварительный списочный состав избирателей на предстоящих 9 августа выборах президента Беларуси, по опубликованным 27 июля данным на сайте Центризбиркома, насчитывает 6 844 932 гражданина РБ.

Больше всего избирателей, согласно информации ЦИК, зафиксировано в белорусской столице - 1 241 021, чуть меньше - в Минской и Гомельской областях: 1 142 043 и 1 069 567 соответственно. В Брестской области насчитывается 984 601 избиратель, в Витебской - 849 472, в Могилевской - 801 825, а в Гродненской области - 751 084 избирателя.

На участках, размещенных за рубежом, ожидают присутствие 5 319 человек.

Кроме того, стало известно, что всего на выборах образовано 5 767 участков для голосования. В их числе 44 за пределами страны. Они будут работать в посольствах и генконсульствах РБ в 36 странах мира: Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Германии, Грузии, Израиле, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Как уже информировал "СОЮЗ", досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа, а итоги выборов Центризбирком обязан подвести не позднее 19 августа. Что касается второго тура голосования, то, если в нем появится необходимость, он должен будет пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.