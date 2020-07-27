Мишустин: Борцов с лесными пожарами обеспечат бесплатным питанием

Питание борцов с лесными пожарами будет обеспечено за счет федерального бюджета, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Этот вопрос неделю назад поднимала зампред правительства Виктория Абрамченко.

- Чтобы сложности с организацией питания не повторялись в будущем, меняем правила расходования и учета средств лесных субвенций регионам, - заявил глава кабмина. - Люди действуют в экстремальных обстоятельствах, рискуют здоровьем и жизнью, и мы должны создать нормальные условия.

Средства субвенций также направят на организацию регулярных тренировок сотрудников парашютно-десантных служб лесопожарных формирований и летчиков-наблюдателей, что позволит поддерживать их постоянную готовность.