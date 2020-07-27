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27.07.2020 11:37
Рубрика: Власть

Мишустин упростил заключение договоров на переобучение женщин с детьми

Текст: Владимир Кузьмин
Службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Это даст гражданам дополнительные возможности для трудоустройства.

Фото: iStock
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"Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию", - пояснил глава правительства.

Организацией таких программ занимаются службы занятости, но они не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение.

"Средства распределялись из бюджетов соответствующих регионов. Это затягивало и усложняло необходимые процедуры", - подчеркнул Мишустин.

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