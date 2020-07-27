Мишустин упростил заключение договоров на переобучение женщин с детьми

Службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это даст гражданам дополнительные возможности для трудоустройства.

"Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию", - пояснил глава правительства.

Организацией таких программ занимаются службы занятости, но они не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение.

"Средства распределялись из бюджетов соответствующих регионов. Это затягивало и усложняло необходимые процедуры", - подчеркнул Мишустин.