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27.07.2020 14:25
Рубрика: Власть

Москалькова помогает получить жилье жертвам политических репрессий

Текст: Елена Яковлева
В трудной ситуации оказались жертвы политических репрессий и их дети. По закону они должны получить жилье в том месте, откуда были высланы в лагеря или спецпоселения. Но закон пока исполняется так, что возвращение их почти не возможно. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что закон нужно срочно поменять, а репрессированным и их детям помочь не формально, а по существу. В "РГ" этот вопрос уже поднимала Наталья Солженицына. Омбудсмен продолжает тему.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Закон "О реабилитации жертв политических репрессий", принятый почти 30 лет назад, стал актом восстановления справедливости по отношению к миллионам людей. Он, в частности, гласит, что реабилитированные лица, утратившие жилье в связи с репрессиями, имеют право возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий. И в случае их возвращения на прежнее место жительства они и члены их семей имеют право на первоочередное получение жилья.
В Твери восстановили граффити с изображением Александра Солженицына

Прошло больше четверти века и тех, на кого репрессии обрушились в зрелом возрасте, почти уже нет в живых. Но остались их дети.

- Не стоит забывать, что тогда клеймо "врагов народа" ложилось на целые семьи и их отправляли в лагеря-колонии или водворяли в детские дома особого режима, - подчеркивает Татьяна Москалькова. - Поэтому в статье 13 Закона особо отмечалось, что он в полной мере распространяется на всех без исключения членов семей репрессированных, в том числе - на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке или на спецпоселении.

Государство не может повернуть время вспять и исправить случившиеся трагедии, но то, что оно возвращает долги тем, у кого отняли детство и искалечили жизнь, есть проявление высокой меры справедливости.

Однако дальше произошло нечто, вывернувшее смысл закона…

- Полномочия устанавливать механизм жилищной компенсации были переданы регионам, - поясняет Татьяна Москалькова. - А они установили свои правила ее получения и отправили детей репрессированных в общую очередь на социальное жилье.

Это положение было оспорено в Конституционном суде, который потребовал изменить закон, после чего он был отправлен в Минстрой для внесения поправок. Однако поправка была внесена всего лишь одна: о том, что дети незаконно репрессированных имеют право на получение жилья "независимо от срока проживания в соответствующей местности и (или) места жительства, имущественного положения и признания нуждающимися в жилых помещениях". При этом порядок получения жилья оставили в ведении региональных властей, а это снова "общая очередь", в которой шансы на получение квартиры становятся призрачными.

- Люди попросту не доживут до новоселья, - говорит омбудсмен, - ведь большинству "детей жертв репрессий" уже далеко за 70 лет.

В ГД внесены поправки о пособиях на жилье жертвам политических репрессий

Она подчеркивает, что на этапе общественного обсуждения законопроект не получил ни одного положительного отзыва, зато набрал целых 130 отрицательных.

- Среди тех, кто "против", - представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский, сотрудники Института законодательства и правоведения и многие другие. В том числе и я, - говорит Татьяна Москалькова.

Она вместе с другими "несогласными" считает, что в законе необходимо положение об особом порядке предоставления жилья для жертв репрессий - их надо выделить в отдельную очередь или установить предельный срок, например, три года, по которому все пострадавшие должны получить или квартиры, или денежные компенсации, причем - из федерального бюджета.

Любое промедление с принятием этих поправок, по ее мнению, недопустимо: иначе может получиться так, что закон, призванный восстановить справедливость в отношении невинно пострадавших людей, превратится в свою противоположность.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека

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