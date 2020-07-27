На Кубе увеличилось число случаев COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 на Кубе резко увеличилось. За последние сутки коронавирус подтвержден у 37 человек, днем ранее - у 17. Об этом стало известно из заявления кубинского минздрава.

"За минувшие сутки было проведено 3212 тестов, COVID-19 подтвержден у 37 человек", - говорится в заявлении. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом на Острове достигло 2532, из которых 87 закончились летальным исходом.

Всплеск заболеваемости коронавирусом произошел на Кубе на фоне постепенного снятия карантинных ограничений. Страна возвращается к нормальной жизни, возобновил свою работу общественный транспорт. Тем не менее власти регулярно призывают местных жителей соблюдать осторожность и благоразумие. Правда, работают такие призывы отнюдь не всегда. Например, как только было принято решение об открытии пляжей, отдохнуть на море хлынули толпы кубинцев. О соблюдении социальной дистанции во время такого отдыха вспоминали далеко не все.

И все же говорить о том, что на Кубу пришла вторая волна COVID-19 вряд ли имеет смысл. Отлаженная система борьбы с распространением заболевания уже продемонстрировала свою эффективность. Источники заражения здесь выявляются на ранней стадии, а все контакты изолируются. Так и на этот раз: из 37 новых случаев 26 человек были установленными контактами ранее заболевших COVID-19, а 11 прибыли из-за границы и уже находились на карантине.