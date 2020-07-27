Правительство выделит из своего резервного фонда дополнительные 800 млн руб. на оплату отпусков или их компенсацию сотрудникам интернатов и домов престарелых. Проект распоряжения об этом одобрило правительство. Эти средства покроют незапланированные расходы, связанные с выплатой отпускных, в которых должны учитываться надбавки к зарплате за помощь гражданам, зараженным коронавирусом или находящимся в группе риска.

Сейчас такую доплату получают 130 тысяч человек, которые работают в 2791 организации социального обслуживания населения . Она установлена за каждую двухнедельную смену, проведенную в изоляции с постояльцами интернатов и домов престарелых. Ее начисляют врачам, соцработникам, педагогам, среднему и младшему медперсоналу, а также техническим работникам, которые перешли на вахтовый режим работы, чтобы минимизировать риск заражения своих подопечных. Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, медперсонал и соцработники изолировались в учреждениях вместе с проживающими в них гражданами и не имеют право покидать место работы в течение двух недель, то есть - до конца своей смены, и за каждую такую смену им полагается доплата. Он также подчеркнул, что перевод сотрудников на вахтовый режим работы помог избежать заражения коронавирусной инфекцией проживающих в стационарных учреждения граждан.

Всего на выплаты соцработникам, которые установлены в период с 15 апреля до 15 сентября, из федерального бюджета выделено более 7,7 млрд рублей. При этом президент поручил учесть надбавки к заработной плате при расчете отпускных, больничных и пособий, для которых рассчитывается средняя заработная плата. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования.

Средства на эти цели выделяются из резервного фонда на условиях софинансирования с регионами.