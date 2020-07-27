Нефтяникам Беларуси предстоит бурение новых скважин в России

Бурение двух пилотных стволов скважины глубиной 4 655 метров предстоит белорусским нефтяникам по заказу дочерней компании "Роснефти" - АО "Сибнефтегаз" на территории Союзного государства. Для выполнения проектного задания Северный актив ПО "Белоруснефть" ввел в эксплуатацию новейший буровой российский комплекс БУ 6000/400.

Высокотехнологичная новинка эшелонного типа, пояснили БЕЛТА на предприятии, полностью отвечает актуальным требованиям рынка. Все "процессы автоматизированы, а система управления станка дает возможность контролировать все параметры в онлайн-режиме. Установка грузоподъемностью до 400 тонн позволяет бурить скважины глубиной до шести тысяч метров в любых метеоусловиях крайнего Севера", - уточняет агентство.

Перед белорусскими разведчиками недр, судя по техническому заданию, поставлена комплексная задача. Им предстоит не только построить скважину, но и "провести геофизические исследования". Эти результаты и станут основой геологической и экономической оценки с дальнейшим проектированием двух горизонтальных участков в продуктивных пластах.

По мнению экспертов, наличие новой буровой установки - весомый аргумент для требовательных заказчиков. Теперь у компании "Белоруснефть-Сибирь" появились дополнительные преимущества на конкурентном рынке Западной Сибири, констатируют на предприятии. Кстати, в перспективе планируется оснастить белорусские буровые бригады еще одним аналогичным комплексом.