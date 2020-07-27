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27.07.2020 20:36
Рубрика: Спорт

Армагеддон не смертелен

Непомнящий побеждает, но отстает от Карлсена
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил представителя Индии Вишванатана Ананда в шестом раунде соревнований по рапиду "Легенды шахмат", который проходит в онлайн-режиме. Однако все равно уступил лидерство в турнирной таблице чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дело в том, что Карлсен обыграл Дин Лижэня из Китая в четырех партиях (2,5:1,5), а у Непомнящего и Ананда после "обязательной программы" счет был ничейным - 2:2. Причем в первой игре Яну не удалось реализовать преимущество и довести до ума выигрышную позицию. Россиянин признался в комментариях на портале chess24, где идет трансляция матчей, что упустил шансы и в третьей партии. Так что разбираться с соперником пришлось в армагеддоне - так называемой партии смерти, в которой белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Для Ананда это был третий опыт на турнире, но каждый раз он действовал слишком медленно, поэтому уступал.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Кстати, все трое российских участников одержали победы именно в армагеддоне. Петр Свидлер выиграл у украинца Василия Иванчука, а Владимир Крамник был сильнее Бориса Гельфанда из Израиля (счет всех трех партий - 3:2). Интересно, что первый раз Крамник и Гельфанд встретились за доской 27 лет назад - в 1993 году на турнире в Линаресе.

Еще в одном матче шестого игрового дня венгр Петер Леко переиграл нидерландца Аниша Гири (2,5:1,5).

Возвращаясь к противостоянию Карлсена и Дин Лижэня, расскажем любопытную деталь. Матч пришлось провести на четыре часа раньше обычного, чтобы Магнус мог поучаствовать в другом онлайн-мероприятии - турнире по фэнтези-футболу Fantasy Premier League, который завершался вместе с настоящей английской Премьер-лигой. Правда, там Магнус не так преуспел. Он был четвертым в рейтинге среди 7,5 миллиона участников игры, но опустился на 11-ю позицию.

В турнире "Легенды шахмат" Карлсен снова лидирует в одиночку. В его активе 17 баллов. Далее идут Непомнящий (16), Крамник (12), Свидлер, Гири (по 11), Гельфанд (7), Иванчук (6), Леко (4), Ананд и Дин Лижэнь (по 3). Круговой раунд завершится 30 июня. В плей-офф выйдут четыре сильнейших гроссмейстера.

Спорт Шахматы

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