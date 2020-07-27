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27.07.2020 13:59
Рубрика: Экономика

Нерест трески не повлияет на достройку "Северного потока-2"

Текст: Сергей Тихонов

Недостроенный участок газопровода "Северный поток-2" не попадает под сезонные ограничения работ из-за нереста трески в Балтийском море. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы опера проекта Nord Stream 2 AG.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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В сообщении компании говорится, что ограничение морских строительных работ из-за нереста трески касается зоны ограничения рыболовства, известной как Борнхольмский бассейн, через который трубы газопровода уже проложены. Никаких ограничений на проведение строительных работ в районе, где будет проводиться укладка оставшегося участка газопровода, нет.

Ранее, в немецких СМИ появилась информация, что датские власти запретили начинать достройку "Северного потока-2" до конца сентября из-за сезонных ограничений на работу в период нереста трески.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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