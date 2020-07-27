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Никого не спросят. Старые версии Windows 10 будут обновлены принудительно

Текст:   Антон Благовещенский
27.07.2020,  
14:03
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Корпорация Microsoft намерена в автоматическом режиме обновить Windows 10 на компьютерах, где установлены старые версии программной платформы. С помощью машинного обучения будут выбраны ПК, которые требуют установки апдейта, пишет Windows Latest.

Фото: istock

В программу принудительного обновления включат компьютеры с Windows 10, срок поддержки которых подходит к концу (из-за этого они не смогут получать обновления безопасности). Все они получат знаменитый 2020 May Update, говорится в официальном сообщении корпорации, которое тестирует издание.

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Уточняется, что автоматическое обновление может начаться с Windows 1809 - это первая версия, срок поддержки которой скоро завершится. Владельцы более поздних сборок - 1903 или 1909 - могут установить апдейт вручную через центр обновлений.

Microsoft
Фото: iStock
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