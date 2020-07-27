Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ

Правоохранительные органы предложили внести в Уголовный кодекс новую статью - "Налоговое мошенничество". Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, отметив, что данный вопрос пока обсуждается, и "говорить что-то конкретно по нему рано".

Она напомнила, что сейчас налоговые преступления регулируются четырьмя статьями УК РФ: 198-199.2, а также может добавляться статья 158 "Мошенничество". На практике же бывали случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по статьям 159 и 199, пишет РИА Новости.

По словам Леоненко, сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. Совместную работу над проектом новой статьи ведут Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет.