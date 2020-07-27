Постановление губернатора Новосибирской области от 27 июля 2020 года № 131 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 24.07.2020 № 54-00-01/001-6642-2020) постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1) в преамбуле слово "предложением" заменить словом "предложениями", слова "(письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020)" заменить словами "(письма от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020)";

2) в пункте 1:

а) в абзаце первом цифры "01.08.2020" заменить цифрами "31.08.2020";

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, кроме деятельности музеев всех видов, ботанических и зоологических садов, зоопарков (без посещения внутренних помещений павильонов зоопарка), исключающей проведение массовых мероприятий, дельфинариев, за исключением работы в дельфинариях предприятий общественного питания и аттракционов;";

в) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) приостановить проведение физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме деятельности по оказанию услуг по спортивной подготовке, осуществляемой в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, проведению официальных спортивных соревнований без участия зрителей;";

3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта, осуществлять допуск участников официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, прибывших в Новосибирскую область из других субъектов Российской Федерации, при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.";

4) в абзаце первом пункта 4, пунктах 5, 7 цифры "01.08.2020" заменить цифрами "31.08.2020".

2. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" следующие изменения:

1) в преамбуле слово "предложением" заменить словом "предложениями", слова "(письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020)" заменить словами "(письма от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020)";

2) в абзаце втором цифры "01.08.2020" заменить цифрами "31.08.2020".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, кроме абзацев "б", "в" подпункта 2, подпункта 3 пункта 1, которые вступают в силу с 01.08.2020.

А.А.Травников







