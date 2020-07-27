Новый учебный год начнется в традиционном формате

Новости

Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа 15:37
В Болгарии чрезвычайную эпидемиологическую обстановку продлят до конца лета 15:32
На Воробьевых горах в Москве откроется Skypark 15:28
Петербуржец, расчленивший свою жену, раскаялся в содеянном 15:26
В Вологодской области мужчина и его 13-летний сын утонули в реке 15:23
Крупнейший самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности моря 15:07
В Мексике на вершине горы найдены реликвии "людей из облаков" 15:04
В столичной подземке пустили тематический поезд с народными промыслами 14:59
Из воронежской колонии сбежал вор-рецидивист 14:56
Картину главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова продали на аукционе 14:54
Переехавшие на Дальний Восток старообрядцы получат отсрочку от армии 14:50
В Крыму убийце сотрудника МЧС дали 10 лет тюрьмы 14:45
Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова 14:41
В Кремле рассказали об атмосфере разговора Путина с Зеленским 14:39
На Урале многодетная мать пойдет под суд за гибель младенца от голода 14:36
В Оренбуржье четверых экс-полицейских осудили за вымогательство 14:35
Загрузка курортов Краснодарского края превысила 70 процентов 14:33
Кремль оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе 14:30
Число жертв ДТП в канале под Волгоградом выросло до восьми 14:28
Элизабет Мосс сыграет в мистическом сериале Леонардо Ди Каприо 14:17
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки 14:12
В Сочи аниматоры в форме полицейских устроили стрельбу на корпоративе 14:12
ВЦИОМ: Большинство россиян положительно относится к белорусскому лидеру 14:08
В Челябинской области объяснили эвакуацию детей из санатория 14:06
Вышел трейлер герметичного триллера со звездой "Клана Сопрано" 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 14:45
Рубрика: Общество

Новый учебный год начнется в традиционном формате

Текст: Ксения Колесникова
Новый учебный год планируется начать в школах в обычном, традиционном формате. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на брифинге в Правительстве.
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

- Начата подготовка к новому учебному году, надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам открыть школы, провести линейки. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить наших детей и учителей, - рассказал Сергей Кравцов.

Фото: iStock
Международные олимпиады для школьников пройдут дистанционно

По словам министра, перед началом учебного года все школы пройдут дезинфекцию, будет организован колл-центр по всем вопросам, связанным с организацией обучения.

- Хочу подчеркнуть - мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, - заявил Сергей Кравцов. - При всех плюсах дистанционного обучения эту форму мы рассматриваем только как дополнение, как новые возможности для учителей и учащихся.

Это касается и так называемой "Цифровой образовательной среды".

- В рамках этого проекта мы планируем обеспечить в школах наличие wi-fi, для того, чтобы дети могли использовать проверенный контент в процессе обучения. Но опять же только в форме дополнения, а не подмену школьного образования, - рассказал Сергей Кравцов.

Кроме того, с 1 сентября, согласно поручению президента, классным руководителям будет ежемесячно выплачиваться по 5 тыс рублей, при сохранении всех региональных выплат. Также будет организовано бесплатное горячее питание учащихся в школе.

Общество Семья и дети Общество Образование Правительство Минпросвещения День знаний

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году