Новый учебный год начнется в традиционном формате

Новый учебный год планируется начать в школах в обычном, традиционном формате. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на брифинге в Правительстве.

- Начата подготовка к новому учебному году, надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам открыть школы, провести линейки. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить наших детей и учителей, - рассказал Сергей Кравцов.

По словам министра, перед началом учебного года все школы пройдут дезинфекцию, будет организован колл-центр по всем вопросам, связанным с организацией обучения.

- Хочу подчеркнуть - мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, - заявил Сергей Кравцов. - При всех плюсах дистанционного обучения эту форму мы рассматриваем только как дополнение, как новые возможности для учителей и учащихся.

Это касается и так называемой "Цифровой образовательной среды".

- В рамках этого проекта мы планируем обеспечить в школах наличие wi-fi, для того, чтобы дети могли использовать проверенный контент в процессе обучения. Но опять же только в форме дополнения, а не подмену школьного образования, - рассказал Сергей Кравцов.

Кроме того, с 1 сентября, согласно поручению президента, классным руководителям будет ежемесячно выплачиваться по 5 тыс рублей, при сохранении всех региональных выплат. Также будет организовано бесплатное горячее питание учащихся в школе.