Объявлена дата выхода сериала по мотивам истории ангарского маньяка

Сериал Константина Богомолова "Хороший человек" выйдет на видеосервисе START уже 20 августа. "Хороший человек" - режиссерский проект Богомолова, который в 2019 году подписал эксклюзивный контракт с видеосервисом. Эпизоды сериала по мотивам истории самого известного и страшного маньяка современной России Михаила Попкова будут выходить по одному по четвергам, всего их будет 9.

А вот как актер Богомолов работает и в проектах для других каналов и видеосервисов. Например, он снимается в сериале "Псих" для more.tv, и тут уже человека с трудной судьбой играет сам.. Недавно вышел тизер-трейлер сериала - его режиссер Федор Бондарчук. Сам проект - как обещано - появится в конце осени, так что зрители успеют перевести дух.

А дух захватит - к гадалке не ходи. По сюжету сериала "Хороший человек" в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (ее играет Юлия Снигирь). Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой "проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы". В Рубежном москвичку встретят прохладно. А ее напарником станет следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов). Ксения Собчак также играет в сериале. Ее героиня - хваткая предпринимательница.

Вот что говорят актеры и режиссер о своей работе в этой остросюжетной новинке.

Константин Богомолов:

"Хороший человек" - он о том, как зло может прятаться под маской жертвы. Жертвы обстоятельств, невнимательности и предательств окружающих. Ведь наш маньяк мыслит себя именно жертвой. Он несёт свои раны душевные и психические как стигматы, дающие ему право вершить суд. Он - фанатик. Он - боль. И чтобы бороться с ним, нужно тоже быть одержимым и больным.

Никита Ефремов:

"Я сыграл человека, который принял себя. Он не испытывает удовольствия от пыток жертвы, от совершения убийств. Он видит в этом свою миссию. Для него убить - это как почистить зубы, помыться, он занимается "гигиеной" - очищает мир. Эта роль непростая, и мне немного страшно за маму, которая переживает, что я играю маньяка. У меня были моменты в жизни, когда я очень вживался в роль. Пользуясь случаем, хочу сказать: мама, не переживай, все нормально, я не перейду на сторону зла".

Юлия Снигирь:

"Мне всегда удобнее, если у меня с персонажем есть дистанция. Так я чувствую себя… безопаснее что ли. С Женей мы во многом похожи, и мне это немного... неприятно. Но именно это меня и зацепило - я могу найти болевые точки, сопереживать героине. Я ее понимаю"..

Ксения Собчак: "Для меня, чем лучше человек пытается выглядеть, тем он хуже. Те, кто играют по жизни подонков, enfant terrible, как правило оказываются нормальными, порядочными людьми. А все "хорошие" люди оказываются конченым говном. Может, это только мой опыт, но я очень боюсь хороших людей! Термин "светлый, хороший человечек" - это что-то страшное для меня. В сериале мы затрагиваем эту тему: "хороший человек" - это нечто большее, чем та социальная маска, которую некоторые на себя надевают".

Тем временем

Ирина Сосновая, генеральный продюсер проекта, в своих словах подчеркивает то, что в сериале сделан акцент на взаимоотношениях мужчин и женщин и бытовом насилии:

"Когда мы...погрузились в эту историю, стало понятно, что она о дегуманизации общества, которая породила идеологию, в которой мужчина может "судить" какая женщина достойна жить, а какая нет. Это утрированная история, которая могла произойти в любом маленьком городе в России, где зло и бытовое насилие воспринимается буднично и кажется нормой, а женщина часто воспринимается как приложение к мужчине".