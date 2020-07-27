Обновленный портал госуслуг примет до 100 млн запросов в день

Новая версия портала госуслуг может заработать уже до конца 2020 года, сообщил глава Ростелекома Михаил Осеевский на заседании ЦИК РФ. Основная задача - увеличить мощность ресурса.

"Поставлена задача увеличить его производительность до 100 млн запросов в сутки. Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам. Мы рассчитываем, что уже в этом году в основном, под руководством Минкомсвязи и правительства в целом, эта новая версия будет создана и заработает", - прокомментировал он.