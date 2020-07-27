Определять энергоэффективность домов будут по новым правилам

Новые правила определения энергоэффективности зданий разработал минстрой.

Сейчас, отмечается в пояснении к документу, для достоверной фактической оценки энергоэффективности дома необходимы статистические данные приборов учета тепловой и электрической энергии за 3-4 отопительных сезона. "Каждый объект превращается в экспериментальную площадку для исследований, стоимость которых превышает десятки миллионов рублей за каждое", - отмечают разработчики правил. При вводе здания в эксплуатацию невозможно достоверно предсказать модель его энергопотребления, а погрешности условных моделей зачастую превышают погрешности проектных расчетов.

Определять класс энергоэффективности оптимальнее по проектным параметрам зданий, считают в ведомстве. Это должны будут делать органы госстройнадзора или госжилнадзора. Новый порядок поможет снизить стоимость строительства, а также на 20-30% сократить эксплуатационные расходы.

Сейчас две трети новостроек имеют низкие классы энергоэффективности, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда" Павел Склянчук. "Экономия на этапе строительства приводит к удорожанию эксплуатации, - отмечает он. - Например, только в 5% домов есть индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием. Если их нет, то при теплой погоде зимой люди переплачивают за отопление". В старом жилищном фонде потребление энергии в целом вдвое выше чем, чем в современных зданиях. Решить эту проблему можно либо капремонтом, либо энергосервисными мероприятиями. "Но для этого нужно развивать кредитные продукты, а также включить энергосервис в систему начисления субсидий и льгот за ЖКУ", - говорит Склянчук.