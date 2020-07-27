Новости

Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус 21:44
Бирюков: Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве 21:01
У "Довода" Нолана появилась очередная новая дата российской премьеры 20:58
Сериал Богомолова про "ангарского маньяка" получил дату премьеры 20:39
В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19 20:38
"Довод" Нолана официально убран из графика российских премьер 20:33
Эрдоган: Собор Святой Софии будут круглосуточно охранять 500 человек 20:26
Станцию МЦК "Ботанический сад" затопило после ливня в Москве 20:10
В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков 19:44
МИД РФ направило ноты протеста США, Британии, Канаде из-за флагов ЛГБТ 19:34
Кроссовер Kia меньше и доступнее Seltos готовится к премьере 19:20
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин ушел в отставку 19:14
Севастополю выделят еще 300 миллионов рублей на строительство дорог 19:07
На Дмитровском шоссе восстановили движение после потопа 19:03
Пожар в московском СИЗО-6 локализован 19:03
Hyundai разработала кондиционер нового поколения 18:55
Советник Трампа по нацбезопасности подхватил коронавирус 18:50
Hyundai выкупает завод General Motors в Санкт-Петербурге 18:48
Nissan выпустит новый кроссовер через год. Он будет большим и электрическим 18:46
Лидер группы Little Big извинился перед израильтянкой Барзилай 18:46
Эксперты оценили перспективы российского ПО для бизнеса 18:46
Следователи в Сальске выяснили причину похищения младенца из роддома 18:45
Компания Toyota просит поставщиков о скидках. Это исключительная мера 18:42
Вышел тизер сериала об участниках реалити-шоу с призом один миллион евро 18:35
Звезды "Авторадио" дали большой концерт на базе Хмеймим в Сирии 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 20:36
Рубрика: Общество

Уроки карантина

Учеба на дистанте далась родителям сложнее
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Самым стрессовым дистанционное обучение оказалось не для детей, а для родителей. Такие данные получили эксперты Института образования ВШЭ, опросив более 70 тысяч человек.

- Стрессовой ситуацию дистанта назвали 68% родителей - гораздо больше, чем среди учеников (41%) и учителей (48%). И это не удивительно, потому что из-за особенностей дистанционной учебы папам и мамам пришлось поволноваться больше всех, - комментируют специалисты.

Фото: iStock
Международные олимпиады для школьников пройдут дистанционно

Что интересно? Опрос показал: организация учебы в многодетных семьях оказалась не такой уж и сложной задачей. Эксперты объяснили это тем, что в таких семьях взрослые сильнее вовлечены в жизнь детей, а старшие братья и сестры помогают младшим.

- Однако для большинства родителей роль "помощников учителей" оказалась полной неожиданностью, - подчеркивают в ВШЭ. - Для детей же опыт учебы на удаленке оказался не настолько проблемным. Они в принципе неплохо оценили свое самочувствие.

Тех, кто не испытывал дискомфорта (40%), - больше чем тех, кому дистант не понравился (28%). Около 40% школьников рассказали, что им интересны новые методы обучения.

Похожий опрос провели специалисты всероссийского конкурса "Большая перемена" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" ). Так, 62% подростков хотят вернуться в новом учебном году к традиционным занятиям в классе. 29% считают эффективным совмещение онлайн-обучения и очного формата. И только 9% российских старшеклассников отметили, что хотели бы сохранить полное онлайн-обучение и в будущем.

Общество Образование

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году