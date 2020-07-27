Самым стрессовым дистанционное обучение оказалось не для детей, а для родителей. Такие данные получили эксперты Института образования ВШЭ, опросив более 70 тысяч человек.

- Стрессовой ситуацию дистанта назвали 68% родителей - гораздо больше, чем среди учеников (41%) и учителей (48%). И это не удивительно, потому что из-за особенностей дистанционной учебы папам и мамам пришлось поволноваться больше всех, - комментируют специалисты.

Что интересно? Опрос показал: организация учебы в многодетных семьях оказалась не такой уж и сложной задачей. Эксперты объяснили это тем, что в таких семьях взрослые сильнее вовлечены в жизнь детей, а старшие братья и сестры помогают младшим.

- Однако для большинства родителей роль "помощников учителей" оказалась полной неожиданностью, - подчеркивают в ВШЭ. - Для детей же опыт учебы на удаленке оказался не настолько проблемным. Они в принципе неплохо оценили свое самочувствие.

Тех, кто не испытывал дискомфорта (40%), - больше чем тех, кому дистант не понравился (28%). Около 40% школьников рассказали, что им интересны новые методы обучения.

Похожий опрос провели специалисты всероссийского конкурса "Большая перемена" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" ). Так, 62% подростков хотят вернуться в новом учебном году к традиционным занятиям в классе. 29% считают эффективным совмещение онлайн-обучения и очного формата. И только 9% российских старшеклассников отметили, что хотели бы сохранить полное онлайн-обучение и в будущем.