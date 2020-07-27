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27.07.2020 14:50
Рубрика: Власть

Переехавшие на Дальний Восток старообрядцы получат отсрочку от армии

Текст: Владимир Кузьмин

Старообрядцы, приезжающие в Россию на постоянное место жительства в регионах Дальнего Востока по госпрограмме добровольного переселения соотечественников, будут получать отсрочку от военной службы на основании просьбы Митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви и при условии работы в фермерских хозяйствах.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Списки лиц направляются в Министерство обороны за месяц до начала очередного призыва. Отсрочка предоставляется на срок действия статуса участника госпрограммы.

Для ее получения гражданину необходимо вместе со свидетельством участника представить в военный комиссариат выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о госрегистрации крестьянского хозяйства. Если он не является главой хозяйства, то требуется нотариально заверенная копия соглашения о его создании.

Подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным правила будут действовать в 2020-2025 годах.

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