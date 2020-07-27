Песков дал совет по борьбе с фейками

Информации по наиболее горячим темам сразу верить нельзя, нужно искать подтверждения в других источниках и сохранять трезвость ума. Исключение - официальные источники. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, как в Кремле борются с фейками и что делать, чтобы на них не купиться, Песков пояснил: "Мы живем в такое время, когда надо просто прекратить после первого прочтения верить информации, особенно по наиболее горячим и актуальным темам".

"Всегда нужно сохранять трезвость ума", - убежден представитель Кремля. "Интернет - богатая штука, и нужно пытаться найти какие-то подтверждения этой информации в других источниках, альтернативных", - продолжил он.

"Но вот так вот принимать на веру с первого взгляда сейчас, к сожалению, уже нельзя ничего, кроме официальных источников, естественно. Если это не официальные источники, все нужно подвергать сомнению и перепроверке", - заключил Песков.