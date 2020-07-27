Побег бывшего северокорейца в КНДР спровоцировал скандалы в Южной Корее

Сообщение властей КНДР о том, что к ним вернулся сбежавший три года назад в Южную Корею гражданин, у которого есть признаки коронавируса, вызвало переполох в Сеуле. Проведенное расследование показало, что повторный побег, скорее всего, действительно имело место. Беглец смог незамеченным пройти через все южнокорейские пограничные системы охраны и контроля. Ранее знакомые перебежчика предупреждали полицию о его намерении вернуться в КНДР, но стражи порядка отмахнулись от информации.

Напомним, что 26 июля власти КНДР сообщили о том, что на их территории зарегистрирован человек, у которого есть признаки COVID-19. Северная Корея до этого официально заявляла, что в стране нет ни одного больного коронавирусом. Дело взято под личный контроль Ким Чен Ыном, который в связи с ситуацией созвал совещание ЦК партии. В связи с инцидентом, как заявили официальные СМИ страны чучхе, в Кэсоне, где находится больной, введены строжайшие меры по изоляции и карантину. Было также отмечено, что этот человек три года назад сбежал в Южную Корею, но 19 июля вернулся на родину.

В Южной Корее данное заявление сначала вызвало скептическую реакцию. Многие посчитали, что КНДР, словам которой об отсутствии в стране COVID-19 не верили, пытается найти оправдание вспышке коронавируса, которую теперь сложно скрыть, сваливая все на Южную Корею. Достаточно необычной выглядела и сама история, что человек, который три года назад убежал из КНДР, снова вернулся туда из развитой Южной Кореи. Хотя случаи подобных "повторных побегов-возвращений" уже были, но все равно скептиков хватало.

Как бы там ни было, но власти, эксперты и журналисты Южной Кореи по своим каналам бросились проверять информацию и вскоре выяснилось, что как минимум с побегом КНДР, скорее всего, не обманула. Это сразу же спровоцировало цепь скандалов и неудобных вопросов в отношении эффективности работы южнокорейской армии и полиции.

Довольно быстро было установлено, что потенциальный "главный герой" этой детективной истории действительно существует. Им является 24-летний Ким, который в 2017 году перебежал в Южную Корею. Он некоторое время проучился в одном их техникумов Южной Кореи, но не смог его закончить и устроился на работу.

Недавно его допрашивали в полиции. Одна из его знакомых обвинила его в изнасиловании, сказав, что он пригласил ее домой, напоил спиртным, а потому вступил в сексуальные отношения вопреки ее воле. Сам Ким отрицал факт изнасилования, потому после допроса был отпущен, но его вскоре собирались арестовать.

Тут же выяснилось, что телефон Кима не отвечает, а сам он куда-то пропал. Косвенные подтверждения возможного побега предоставила его другая знакомая, тоже бывшая перебежчица из Страны чучхе. По ее словам, он недавно в смс-сообщениях прозрачно намекал ей, что собирается вернуться в КНДР. Женщина решила заявить об этом в полицию, но заявление у нее отказались принимать, сказав, что это "не их юрисдикция".

В итоге военные Южной Кореи, которые стали проверять буквально каждый сантиметр территории, прилежащей к границе, на острове Канхва, что на западе страны, совсем рядом с границей с КНДР, нашли сумку с вещами, которые принадлежали Киму.

Был сделан вывод, что Ким действительно сбежал, пройдя через водоотводную трубу, которая находится на берегу пограничной реки. Оттуда Ким, скорее всего, уже вплавь добрался до Северной Кореи. Было также выяснено, что в ночь на 18 июля Ким приехал на такси на остров Канхва и вышел там.

Согласно заявлению властей КНДР, он оказался у них 19 июля, что совпадает по времени. Отметим, что также вплавь примерно в этом же районе, используя ветки и ствол дерева, Ким в 2017 году прибежал в Южную Корею. Судя по всему, он запомнил этот способ. Он к тому же ранее жил в северокорейском Кэсоне, а потому хорошо знает приграничную полосу. Таким образом, версия о повторном побеге практически подтвердилась, сейчас лишь уточняют технические детали.

Это спровоцировало скандал в Южной Корее. Во-первых, большие вопросы возникли к военным, в особенности к частям морской пехоты, которые охраняют границу на острове Канхва. Получилось, что Ким обошел все многочисленные системы контроля и наблюдения, которыми с южнокорейской стороны напичкана приграничная полоса, и спокойно уплыл незамеченным в КНДР.

Многие тут же вспомнили схожие случаи, когда имеющая статус "самой укрепленной и охраняемой в мире" межкорейская граница на деле оказывалась полной "дыр", через которые можно проникнуть. Так, несколько лет назад северокорейский солдат дошел до южнокорейского блок-поста, и о его приходе узнали, только когда он сам постучался в дверь сооружения, где сидели пограничники Юга. В прошлом году северокорейское рыболовное судно вообще зашло в южнокорейский порт Сокчхо, причем один из рыбаков КНДР ходил по причалу и просил у прохожих одолжить телефон, чтобы позвонить знакомым. Теперь вот схожий по стилю случай с "пловцом" Кимом, который дважды - туда и обратно - пересек межкорейскую границу, оставшись незамеченным.

Вопросы возникли и к полиции, которая отмахнулась от заявительницы, намеревавшейся предупредить о побеге. В полицейском участке утверждают, что рассказ женщины был сбивчивым и было невозможно понять, что разговор идет о побеге в КНДР. Та же категорически утверждает, что все четко разъяснила, а от нее просто отмахнулись, как от надоедливой мухи, не желая работать. Женщина говорит, что она разозлилась и на мобильный телефон сфотографировала сотрудников полиции, которые стояли у входа в участок. Этим она хочет доказать, что действительно приходила в участок.

В любом случае вся эта ситуация в очередной раз показывает, что подчас в межкорейских отношениях происходят такие случаи, которые могли бы лечь в основу самого закрученного детективного романа. Впрочем, писателям, если бы они написали рассказ с подобным сюжетом, скорее всего, сказали бы, что это "чересчур фантастично".

Что касается версии с заболеванием перебежчика коронавирусом, то власти Юга все категорически отрицают. Согласно заявлениям Центра по борьбе с распространением заболеваний в РК, Ким не значился ни среди зараженных COVID-19, ни среди тех, кто вступал в контакт с потенциально больными, а потому прибыл в Северную Корею, скорее всего, здоровым. Но здесь сложно будет проверить, кто на самом деле прав: южане, говорящие, что Ким не был болен, или северяне, которые утверждают, что у него признаки COVID-19, а потому они вынуждены ввести в целом городе режим строгого карантина.